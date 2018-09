De retour, Johnny Manziel est frustré de ne pas jouer

Johnny Manziel est de retour sur le terrain avec les Alouettes de Montréal. Mais il ne joue toujours pas, et l'ex-récipiendaire du trophée Heisman est frustré de cette situation.

Le quart-arrière, qui a raté les trois dernières séances en raison d'un virus à l'estomac, a déclaré qu'il aurait été disponible au cours des deux semaines suivant son retrait du protocole de commotions cérébrales de la LCF. Manziel a subi une commotion à son dernier départ, une défaite de 24-17 à Ottawa le 11 août. Il n'a pas joué depuis.

«Si le club avait confiance en moi, je pense que je serais leur homme. Que j'aurais été leur homme après ma commotion, a déclaré Manziel jeudi. Ça ne s'est pas passé comme ça, alors je dois continuer de travailler. C'est le plus difficile quand tu rates un entraînement: j'ai besoin de ces répétitions pour tenter d'éliminer tous doutes possibles sur ma capacité de jouer. Je pense que ça viendra avec le temps.»

On a dû réhydrater Manziel par intraveineuse, mardi et mercredi, en raison de ce virus. Malgré tout, il dit se sentir suffisamment bien pour jouer vendredi, alors que les Alouettes accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique.

C'est Antonio Pipkin qui effectuera un quatrième départ consécutif. Il a mené les Alouettes à la victoire à ses deux dernières sorties. Matthew Schiltz est l'autre quart disponible. Les vétérans Drew Willy, Jeff Mathews et Vernon Adams sont tenus à l'écart du jeu en raison de diverses blessures. Leurs noms sont tous inscrits sur la liste des blessés pour six matchs.

«J'espère que cette organisation, que les gens ici n'ont pas perdu leur foi en moi et que j'obtiendrai de nouveau l'occasion d'être partant, parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu ici et c'est ce que je veux faire», a ajouté Manziel.

Ce qui est particulièrement frustrant pour Manziel est que les Alouettes ont échangé «la moitié de leur organisation à mes yeux pour m'obtenir».

Les Tiger-Cats de Hamilton ont cédé le quart de 25 ans ainsi que les joueurs de ligne offensive Tony Washington et Landon Rice aux Alouettes le 22 juillet en retour de l'ailier défensif Jamaal Westerman, du receveur Chris Williams, ainsi que leurs choix de premier tour en 2020 et 2021.

Après avoir les manchettes partout en Amérique du Nord à la suite de la signature de son contrat de deux ans avant le début du camp d'entraînement, Manziel n'a pas été utilisé une seule fois en saison régulière derrière le quart Jeremiah Masoli à Hamilton.

Manziel dit voir plusieurs similitudes avec sa situation actuelle.

«C'est ce qui me trouble un peu, car je croyais qu'on m'avait amené ici pour faire partie de la solution. Ils ont eu beaucoup confiance en moi les deux premières semaines où je suis arrivé. [...] De rater des matchs en raison de ma commotion cérébrale et de ne pas être utilisé par la suite a été très frustrant, car je croyais qu'il y avait beaucoup d'espoir quant à mon arrivée ici. De voir que ça a changé aussi rapidement en deux semaines, c'est difficile à accepter.»

Pipkin a mené les Alouettes à la victoire à ses deux dernières sorties et montre une fiche de 2-1 comme partant. Il a amassé 762 verges par la passe avec un touché contre quatre interceptions, en plus d'ajouter 127 verges et quatre touchés au sol en 17 courses.

Manziel a amorcé deux matchs pour les Alouettes, deux défaites. Il a complété 27 de ses 46 passes pour 272 verges. Il a été intercepté en quatre occasions, toutes à son premier départ. Il a été utilisé comme substitut à Pipkin dans la victoire de 21-11 du 31 août, contre le Rouge et Noir d'Ottawa.