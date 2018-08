Les difficultés de Johnny Manziel étaient prévisibles

Le résultat était prévisible. Les débuts très attendus de Johnny Manziel dans la LCF n'ont pas été à la hauteur des attentes, vendredi soir. Le quart recrue a été victime d'une interception à sa première tentative de passe et il en a accordé trois autres dans cette rencontre à sens unique où les Alouettes de Montréal ont perdu 50-11 face aux Tiger-Cats de Hamilton devant 18 576 spectateurs au stade Percival-Molson.

Manziel, âgé de 25 ans, a réussi 11 de ses passes pour des gains de seulement 104 verges contre son ancienne équipe. Les Tiger-Cats ont cédé Manziel aux Alouettes, le 22 juillet, celui-ci n'ayant pas été en mesure de ravir le poste de quart partant à Jeremiah Masoli à Hamilton.

Manziel a entrepris le match après seulement quatre entraînements avec ses nouveaux coéquipiers de l'offensive montréalaise, une tâche énorme, étant donné qu'il n'avait pas disputé un match de saison régulière depuis le 27 décembre 2015 - il y a 950 jours - avec les Browns de Cleveland dans la NFL.

Et Manziel est devenu le centre d'attraction d'un club qui a entrepris le match avec une fiche de 1-5 et qui avait utilisé trois autres quarts comme titulaire jusqu'ici cette saison. Bien sûr, Manziel est le premier joueur de première année universitaire à avoir remporté le trophée Heisman et il a aussi été un ancien choix de première ronde des Browns.

Mais il demeure une recrue dans la LCF, se familiarisant encore avec le football à trois essais et avec une deuxième équipe en environ deux mois après son arrivée au Canada et sa mise sous contrat avec les Tiger-Cats.

Il a néanmoins donné vendredi un aperçu de ses qualités athlétiques, de sa capacité d'échapper à la pression et de courir avec le ballon quand c'est nécessaire. Il ne faut toutefois pas oublier que l'attaque des Alouettes est la dernière de la LCF dans plusieurs catégories. Avant le match de vendredi, Erik Burkhardt, l'agent de Manziel, a déclaré que les Alouettes étaient « insensés » d'envoyer son client dans la mêlée si rapidement.

Soyons réalistes, si Manziel fait partie de la solution à Montréal, cela prendra du temps. Beaucoup de temps.

« Le football n'est pas un sport facile, a reconnu Manziel après coup. C'est une leçon d'humilité. »

« J'ai vécu ce genre de situation avant. Vous pouvez laisser cela vous anéantir ou l'encaisser comme un homme et ne jamais laisser ce sentiment se reproduire. Ça ne va que me motiver. C'est une façon de tester ma volonté. »

Les Alouettes se rendent à Ottawa pour affronter le Rouge et Noir, samedi prochain.