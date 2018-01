 Face aux Jaguars, les Steelers s'attendent à de la course et encore de la course 

Will Graves Associated Press Pittsburgh

Mais symboliquement, le saut phénoménal de Leonard Fournette par-dessus la mêlée, le 8 octobre, a sonné bien fort l'arrivée des Jaguars en tant que force non négligeable.

Tôt au deuxième quart, Blake Bortles lui a remis le ballon et Fournette, prenant son envol à la ligne de 4, est atterri une bonne verge plus loin que la ligne des buts. Plus tard dans le match, il a ajouté six points avec une course de 90 verges pour un touché.

Jacksonville a clairement dominé cette rencontre au Heinz Field, l'emportant 30-9. Les Jaguars (11-6) méritaient ainsi du respect de la part des Steelers (13-3).

«Fournette n'est pas juste bon - il est exceptionnel», a dit le secondeur Bud Dupree, des Steelers.

Fournette a conclu la saison avec 1040 verges au sol, dont neuf touchés. Et il a du soutien. Les Steelers vont se concentrer sur le numéro 27 au deuxième tour, dimanche, mais ils ne doivent pas oublier les autres joueurs qui vont porter le ballon.

Bortles, Chris Ivory, T.J. Yeldon et Corey Grant ont cumulé 1205 verges de courses, incluant sept touchés.

«Minimiser leur attaque au sol, ça va au-delà de contrer Leonard, dit l'entraîneur des Steelers, Mike Tomlin. C'est sûr qu'il faut faire du bon travail à ce niveau-là, mais il faut être solide pendant tout le match, et dans tous les aspects. Nous voulons les empêcher de prendre le contrôle.»

Les Jaguars n'essaient pas de masquer leur approche axée sur le contrôle du ballon, avec des montées écoulant le plus possible de temps au cadran.

Ce n'est pas nécessairement excitant, mais ça leur a permis de se rendre en éliminatoires pour la première fois en 10 ans, et ensuite de battre les Bills de Buffalo au premier tour.

«Ils misent sur la course pendant tout le match, a dit le secondeur T.J. Watt, des Steelers. Ils ne vont pas se décourager si nous avons du succès pendant deux ou trois jeux. Nous devons être prêts à stopper la course en tout temps.»

Contre les Bills, Bortles a récolté 88 verges au sol et 87 verges aériennes. Il a réussi quatre courses de 10 verges ou plus; dans ses fonctions «premières», il n'a complété que cinq passes atteignant au moins cette distance.

Les Steelers ont mené la NFL avec 55 sacs, un de plus que les Jaguars, mais ils doivent doser leur agressivité. Question d'éviter que ça se retourne contre eux.

«Il faut rester en contrôle et ne pas se retrouver hors position, a dit Dupree. Vous ne voulez pas lui accorder une percée coûteuse, comme un troisième et 12 où il irait chercher 10 verges. Il faut limiter ses options.»