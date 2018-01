Titans: DeMarco Murray n'affrontera pas les Chiefs

L'entraîneur-chef Mike Mularkey avait refusé de rayer le vétéran de sa formation avant jeudi.

Murray s'est blessé au genou tard dans le match du 24 décembre, face aux Rams de Los Angeles, et ne s'est pas entraîné depuis. Il a conclu la campagne avec 659 verges de gains, son plus faible total en carrière, mais il a tout de même inscrit six touchés au sol. Il a aussi capté 39 passes pour 266 verges et un touché.

Mularkey a ajouté que le garde à gauche Quinton Spain représente un cas douteux pour les Titans (9-7) face aux Chiefs (10-6) en raison de son dos.

Par contre, l'ailier rapproché Jonnu Smith et le demi de coin Kalan Reed ont été libérés du protocole de commotion cérébrale.