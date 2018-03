Alouettes: un lapin dans le chapeau?

Kavis Reed et les Alouettes voulaient nommer leur prochain entraîneur-chef avant la période des Fêtes, et c'est ce qu'ils feront. L'organisation a convoqué les membres des médias pour une annonce importante dans un hôtel du centre-ville, ce matin.

Qui sera l'élu? Comme nous l'avons écrit dans notre numéro d'hier, Rich Stubler semble faire partie de l'équation, mais ce sera probablement comme coordonnateur défensif et non comme entraîneur-chef. C'est d'ailleurs le rôle qu'il a presque toujours occupé durant sa longue carrière dans la LCF.

Selon nos informations, les Alouettes hésitaient entre deux candidats dans la dernière ligne droite de leur processus de sélection. Stubler était probablement l'un de ces deux candidats. L'autre était possiblement Gary Crowton, qui a surtout fait sa marque dans la NCAA. The Gazette a rapporté qu'il était considéré pour le poste.

Un autre nom est toutefois venu à nos oreilles en fin de soirée, hier, et non le moindre : Mike Sherman. À aucun moment l'ancien entraîneur-chef des Packers de Green Bay (2000 à 2005) n'a été mentionné comme candidat potentiel dans les médias au cours des derniers mois. Mais c'est un choix qui serait certainement bien accueilli par le public - ou à tout le moins qui devrait l'être.

Non seulement Sherman a-t-il dirigé les Packers durant six saisons, mais il a été le coordonnateur offensif de ces mêmes Packers, des Seahawks de Seattle, des Texans de Houston et des Dolphins de Miami. Il a également été l'entraîneur-chef de l'Université Texas A & M de 2008 à 2011. Depuis 2015, l'homme de 63 ans dirigeait une équipe d'école secondaire, le Nauset Regional High School, mais il a démissionné de son poste en mai.

Le hic, c'est que Mike Sherman n'a aucune expérience dans la LCF. En contrepartie, il a fait ses preuves comme entraîneur-chef et imposerait rapidement le respect. Bien entouré et avec de bons coordonnateurs, il pourrait être un choix intéressant.

La Presse n'a toutefois pu obtenir de confirmation étant donné l'heure tardive à laquelle nous avons reçu l'information concernant la possibilité que Sherman soit le choix des Alouettes.

Quant à lui, Crowton a dirigé les Bulldogs de l'Université Louisiana Tech de 1996 à 1998 et les Cougars de l'Université de Brigham Young de 2001 à 2004. Entre ces deux emplois, il a été le coordonnateur offensif des Bears de Chicago en 1999 et 2000, connaissant un succès mitigé.

Crowton a connu ses meilleurs moments professionnels comme coordonnateur offensif des Ducks de l'Oregon (2005 et 2006) et des Tigers de LSU (2007 à 2010), deux des meilleurs programmes de football de la NCAA.

Dans la LCF, son expérience se limite à deux saisons comme coordonnateur offensif des Blue Bombers de Winnipeg, en 2012 et 2013. Ses attaques ont terminé au dernier rang de la ligue pour les points marqués lors de ces deux saisons.

Un long processus

Avant même que la saison des Alouettes ne soit terminée, Reed avait commencé à rencontrer des candidats au poste d'entraîneur-chef. La recherche s'est intensifiée au terme de la saison et au cours des six dernières semaines.

Si l'on se fie aux nombreux noms qui ont circulé au cours de cette période, les Alouettes ont probablement pris contact ou discuté avec des dizaines de candidats potentiels. Certains d'entre eux, comme Mark Washington, qui est actuellement coordonnateur défensif des Lions de la Colombie-Britannique, se sont toutefois eux-mêmes retirés de la course.

Selon ce que La Presse a appris, la candidature de Greg Quick, qui était l'entraîneur des secondeurs des Alouettes en 2017, a également été considérée sérieusement. Marcel Bellefeuille, DeVone Claybrooks et Tommy Condell sont d'autres noms qui ont fait partie des rumeurs à un moment ou un autre au cours des dernières semaines.

Les spéculations, suppositions et rumeurs seront bientôt chose du passé, alors que le dossier connaîtra son dénouement ce matin. Reed, le nouvel entraîneur-chef et le reste de l'organisation devront ensuite se mettre au boulot sans perdre de temps. La charge de travail qui les attend est gigantesque.

Après avoir congédié Jacques Chapdelaine en septembre, alors que les Alouettes avaient une fiche de 3-8, Reed a lui-même dirigé l'équipe, qui a perdu ses sept matchs suivants. Les Moineaux ont ainsi terminé la saison avec la pire fiche de leur histoire (3-15).