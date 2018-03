Rich Stubler, le choix des Alouettes?

Il ne reste plus que deux candidats en lice pour le poste d'entraîneur-chef des Alouettes, et l'un de ces deux hommes pourrait fort bien être Rich Stubler.

Un vieux routier de la LCF, Stubler a été l'un des conseillers du directeur général Kavis Reed au cours des derniers mois. Il était le coordonnateur défensif des Eskimos d'Edmonton lorsque Reed a amorcé sa carrière de joueur comme demi défensif au milieu des années 90, et les deux hommes sont restés des amis depuis ce temps.

Stubler a également été le coordonnateur défensif des Tiger-Cats de Hamilton, des Argonauts de Toronto, des Lions de la Colombie-Britannique et des Stampeders de Calgary. À sa seule saison comme entraîneur-chef, avec les Argonauts en 2008, Stubler a été congédié après avoir remporté 4 de ses 10 matchs.

On croyait à l'origine que les Alouettes étaient à la recherche d'un entraîneur-chef spécialisé en attaque, mais à la lumière des candidats qui ont été pressentis durant le processus de sélection, ce n'était vraisemblablement pas un facteur important.

Mark Washington, DeVone Claybrooks et Stubler ont tous fait leur marque du côté défensif. Washington et Claybrooks, qui sont les coordonnateurs des Lions et des Stampeders respectivement, ont eux-mêmes retiré leur candidature.

Ce ne sera pas Quick

Il y a au moins un autre entraîneur défensif qui a été sérieusement considéré pour le poste vacant chez les Oiseaux. La Presse a appris que Greg Quick avait obtenu deux entrevues afin de devenir le prochain pilote de l'équipe. Sa candidature n'a toutefois pas été retenue.

Entraîneur des secondeurs des Alouettes en 2017, Quick est devenu le coordonnateur défensif de facto après le congédiement du coordonnateur Noel Thorpe, en septembre. Même s'il n'a jamais formellement reçu le titre, Quick est alors devenu le coordonnateur défensif des Als. On ne sait pas pour l'instant s'il restera avec l'équipe ou non.

Ce qui semble de plus en plus clair, c'est que Stubler est toujours dans la course pour le poste d'entraîneur-chef. Selon nos informations, il y aurait cependant un deuxième candidat. Il a beaucoup été question de Marcel Bellefeuille au cours des derniers jours, mais l'entraîneur des receveurs des Lions ne serait pas le candidat mystère.

À moins d'un revirement de situation de dernière heure, les Alouettes devraient enfin annoncer l'identité de leur nouveau pilote dans les prochains jours.