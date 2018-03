Les Steelers se sauvent avec la victoire

En retard 17-0 au début du deuxième quart, les Steelers (10-2) ont remonté la pente pour poursuivre leur meilleur départ depuis 2004. Antonio Brown a capté une passe de touché qui créait l'égalité 20-20 alors qu'il restait 3:51 à écouler. Pour une deuxième partie consécutive, Boswell a réussi un botté de précision dans les dernières secondes, procurant ainsi une victoire aux siens.

Les Bengals (5-7) ont tout simplement été incapables de conserver leur avance et battre leurs rivaux de la section Nord de l'Association Américaine. Ils ont perdu un sixième affrontement de suite contre les Steelers, incluant une défaite de 18-16 en séries au cours de laquelle les Bengals ont connu un autre effondrement devant leurs partisans.

Les Steelers ont perdu les services du secondeur Ryan Shazier, qui s'est blessé au dos au premier quart. Shazier a dû être transporté hors du terrain à bord d'une voiturette et il s'est rendu à l'hôpital pour que son état de santé soit évalué par des médecins.

«C'est un de nos leaders en défensive et nos prières vont à lui et à sa famille, a affirmé le quart des Steelers Ben Roethlisberger, qui a complété 24 de ses 40 passes pour des gains de 290 verges et deux touchés. Nous n'abandonnons jamais. Nous n'avons pas eu la tête basse et nous avons continué à nous battre et je suis fier de l'effort de mes coéquipiers.»

Le secondeur des Bengals Vontaze Burfict a lui aussi quitté la rencontre à bord d'une voiturette, au quatrième quart. Il a été victime d'un coup vicieux à la tête de la part du receveur des Steelers JuJu Smith-Schuster.

Brown aurait pu également être victime du même sort sur son touché. Il a capté le ballon dans la zone des buts et il a été plaqué à la hauteur de la tête par le demi de sûreté des Bengals George Iloka.

«C'est du football de la section Nord de l'Américaine», a simplement dit Roethlisberger à propos des nombreux plaqués dangereux.

Le quart des Bengals Andy Dalton a conclu le match avec deux passes de touché. Il a réussi 21 de ses 36 tentatives par la voie des airs pour des gains de 234 verges.