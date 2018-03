La défensive des Vikings continue de briller

Encore une fois, le match a été laissé entre les bonnes mains d'une défensive qui a fait mal paraître plusieurs bons adversaires tout au long de la saison.

Les Vikings ont repris le ballon 101 secondes plus tard.

«Ça ne change rien contre qui nous jouons, quand nous jouons et où nous jouons, a affirmé le secondeur Eric Kendricks. Nous sommes unis et nous allons sur le terrain avec le désir de gagner. Nous nous battons, peu importe ce qui arrive ou si nous avons l'avance ou non.»

À la suite du touché qui donnait l'avance aux Vikings, les Falcons ont amorcé leur séquence à l'attaque avec une courte course de Tevin Coleman.

Le quart des Falcons et joueur le plus utile de la NFL en 2016, Matt Ryan, a ensuite lancé une passe imprécise à Coleman, après avoir vu Linval Joseph appliquer de la pression. En troisième essai et sept verges à franchir, Ryan s'est servi de ses jambes pour éviter Everson Griffen, Danielle Hunter et Brian Robison, mais il n'a rien pu faire contre le secondeur Anthony Barr.

Les Falcons ont dû dégager de leur propre ligne de 27.

«Quand nous avons eu besoin de les arrêter, nous l'avons fait», a mentionné le demi de coin Xavier Rhodes, qui a limité le receveur vedette Julio Jones à seulement deux attrapés pour des gains de 24 verges. Jones avait amassé 253 verges et deux touchés la semaine précédente.

Les Vikings (10-2), qui mènent la NFL au chapitre des premiers jeux concédés en troisième essai, avec un taux d'un peu plus de 27%, n'ont alloué aux Falcons qu'un seul premier jeu en 10 tentatives en troisième essai dans un gain de 14-9, dimanche.

Les Falcons avaient réussi 27 de leurs 41 tentatives au cours de leurs trois derniers matchs, au cours desquels ils avaient totalisé 95 points.

«Ils sont disciplinés. Ils jouent efficacement en défensive, a avoué le porteur de ballon des Falcons Devonta Freeman. Ils seront à l'endroit où ils doivent se trouver.»

Les Vikings ont semblé si impénétrables qu'en quatrième essai et quatre verges à franchir à la ligne de 27, avec 5:04 à écouler, l'entraîneur-chef des Falcons Dan Quinn a choisi de tenter un placement plutôt que de poursuivre une séquence à l'attaque qui aurait pu mener au touché victorieux.

Malheureusement, Matt Bryant a envoyé son botté de précision à la gauche des poteaux, redonnant possession aux Vikings, qui n'ont plus jamais perdu le ballon.

Pendant ce temps, les Vikings, dont l'attaque mène par le fait même la NFL pour les premiers jeux en troisième essai, avec près de 46%, ont rejoint les Eagles de Philadelphie au sommet de l'Association Nationale.

Les meneurs des autres sections, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Rams de Los Angeles, n'accusent qu'un seul match de retard, mais les Vikings détiennent le bris d'égalité en raison d'une victoire contre ces deux formations.

Le scénario de rêve d'avoir l'avantage du terrain jusqu'au Super Bowl pourrait devenir une réalité. Rappelons que c'est la ville de Minneapolis et le U.S. Bank Stadium qui accueilleront la finale de la NFL, le 4 février 2018.

«Nous n'y pensons même pas, a insisté l'entraîneur-chef des Vikings, Mike Zimmer, à propos de la course au premier rang dans la Nationale. Il reste quatre parties à disputer. Mes seules pensées concernent les Panthers de la Caroline et une victoire cette semaine.»