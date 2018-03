Les Alouettes libèrent quatre joueurs

Il s'agit des demis défensifs Travis Hawkins, Tyree Hollins, K.J. Morton, ainsi que du botteur Taylor Russolino.

Hollins est celui qui a été le plus souvent utilisé par les Alouettes la saison passée. L'Américain de 25 ans a disputé 16 rencontres, récoltant 52 plaqués, quatre de plus au sein des unités spéciales, une interception en plus de provoquer un échappé.

Il en était à sa troisième campagne dans la LCF, sa deuxième avec les Alouettes.

Morton a disputé trois matchs, récoltant autant de plaqués, tandis que Hawkins n'a disputé qu'une rencontre, réussissant un plaqué.

Quant à Russolino, il avait été appelé en renforts en fin de saison en raison de la blessure à la jambe subie par Boris Bede. En deux rencontres, il a réussi deux placements en trois tentatives.