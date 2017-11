Des Bills indomptables devant des Chiefs sans réponses

Dave Skretta

Associated Press

KANSAS CITY, Mo.

Tyrod Taylor a lancé une passe de touché et pour 183 verges à son retour dans la formation partante, Tre'Davious White a intercepté une passe d'Alex Smith alors qu'il restait un peu plus d'une minute à jouer et les Bills de Buffalo ont résisté aux Chiefs de Kansas City par la marque de 16-10, dimanche.