Les Texans ont parlé de l'embauche de Colin Kaepernick

L'entraîneur Bill O'Brien des Texans de Houston a révélé que lui et le directeur général Rick Smith ont discuté de la possible mise sous contrat de Colin Kaepernick à la suite de la blessure la semaine dernière de Deshaun Watson, lui dont la saison est terminée.

Kristie Rieken Associated Press Houston

Questionné au sujet de Kaepernick, au lendemain d'une contre-performance de Tom Savage et d'une défaite aux mains des Colts, O'Brien a confié: «Rick et moi, nous parlons de la formation et de ce qui se passe chaque jour.»

Lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient spécifiquement discuté de l'ajout de Kaepernick, il a dit: «Oh oui, on discute de tout le monde.»

Kaepernick, l'ancien quart-arrière des 49ers, a entrepris un mouvement de protestations en s'agenouillant pendant l'hymne national la saison dernière. Il est toujours sans contrat et a déposé une plainte contre les propriétaires de la NFL pour s'être ligués en raison de ses prises de position contre la brutalité policière et d'autres problèmes de justice sociale à l'endroit des Afro-Américains.

Les joueurs des Texans n'ont pas été très impliqués dans la vague de protestations pendant les hymnes, mais la majorité des membres de l'équipe s'est agenouillée pendant l'hymne, le 29 octobre, à Seattle, après la publication d'un article dans lequel on apprenait que le propriétaire de l'équipe Bob McNair avait déclaré: «On ne peut pas laisser les détenus diriger la prison», lors d'une réunion des propriétaires de la NFL qui abordait le sujet des protestations. Aucun membre de l'équipe ne s'est agenouillé cette semaine avant le salut annuel pour honorer les militaires.