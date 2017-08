C'est le temps de gagner pour les Alouettes

Après nous avoir répété que « la saison était jeune » et que « ce n'était pas le moment de paniquer » pendant deux mois, les Alouettes réalisent maintenant qu'ils n'ont plus de temps à perdre. Si l'équipe veut participer aux séries éliminatoires, elle devra vaincre ses rivaux de l'Est, à commencer par le Rouge et Noir d'Ottawa, ce soir (19 h 30), au stade Percival-Molson.

« LE MOMENT EST VENU »

Plusieurs membres des Alouettes ont reconnu qu'il n'y aurait probablement que deux équipes qui se classeraient pour les éliminatoires dans l'Est. « On ne va pas se mettre la tête dans le sable », a résumé André Bolduc, l'entraîneur des demis offensifs. Seulement deux points au classement séparent les Argonauts de Toronto, le Rouge et Noir et les Alouettes. Les matchs impliquant ces trois équipes, comme celui de ce soir, seront donc cruciaux. Un avis que partage Darian Durant. « Je sens qu'il y a un plus grand sentiment d'urgence cette semaine. On réalise qu'on s'est mis dans une situation difficile et qu'il faut commencer à gagner. On disputera trois de nos quatre prochains matchs contre Ottawa (ce soir et le 17 septembre) ou Toronto (le 23 septembre) et le moment est venu pour nous de montrer ce dont on est capables », a commenté le quart-arrière.

CHAPDELAINE RESTE POSITIF

Jacques Chapdelaine a avoué il y a quelques jours que l'idée de remplacer Durant l'avait effleuré lors du match de jeudi dernier. L'entraîneur-chef n'a toutefois pas voulu dire s'il procéderait à un changement en cas de mauvais début de match de Durant ce soir. « Les choses vont bien aller et je n'aurai pas à prendre cette décision », a dit Chapdelaine, qui a suggéré à Durant d'éviter de trop vouloir en faire. « Il doit donner l'occasion à des joueurs d'aller gagner le match », a résumé le pilote. Si Durant est retiré du match, Drew Willy prendra la relève.

INSATISFAIT DE RAY DREW

Les Alouettes ont causé une certaine surprise en remerciant le plaqueur Ray Drew en début de semaine. Comment expliquer le renvoi de celui qui devait faire oublier Alan-Michael Cash ? « Ray Drew ne nous en donnait pas assez », a répondu Chapdelaine. C'est la recrue Davon Walls qui remplacera Drew. « Il est capable de s'occuper de deux corridors de course et de mettre de la pression de l'intérieur. L'attention que les joueurs de ligne offensive lui porteront pourrait permettre à John [Bowman] et à Gabriel [Knapton] d'obtenir des batailles à un contre un plutôt que d'être opposés à deux joueurs. »

OLAFIOYE JOUERA... MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ?

Bonne nouvelle pour l'attaque des Oiseaux, le bloqueur du côté gauche, Jovan Olafioye, sera à son poste, ce soir. « Je vais jouer et je pense que je serai capable de disputer le match en entier », a dit Olafioye. Blessé au dos, le vétéran n'a pas été en mesure de terminer la rencontre face aux Blue Bombers de Winnipeg la semaine dernière. « On a des plans de rechange s'il se passe quelque chose. On serait capables de se rétablir », a indiqué Chapdelaine.

CALVILLO SUR LES LIGNES DE TOUCHE

Depuis le début de la saison, Anthony Calvillo regardait les matchs des Alouettes dans les hauteurs du stade. Jeudi dernier, il était plutôt sur les lignes de côté près de Chapdelaine. « On discutait de cette possibilité depuis un certain moment. Je voulais pouvoir communiquer davantage et plus facilement avec Darian. Lorsque j'étais dans la loge des entraîneurs, je ne pouvais pas téléphoner à Darian après chaque série de jeux parce qu'il doit également discuter avec ses receveurs, entre autres », a expliqué Calvillo, qui occupe le poste d'entraîneur des quarts-arrières.

***

« En raison de notre première moitié de saison, on s'est placés dans une situation où toutes nos parties seront pratiquement des matchs de séries, et ça commence [aujourd'hui]. Si on veut contrôler notre destinée, on doit absolument gagner. »

- André Bolduc, entraîneur des demis offensifs

« Je n'ai rien changé à mon approche. Je voulais montrer aux gens que ma carrière ne faisait que commencer et qu'elle n'était pas sur le point de se terminer. »

- Le botteur Boris Bede au sujet de sa bonne saison

***

Fiche globale des quatre équipes de l'Ouest : 30-14-1

Fiche globale des quatre équipes de l'Est : 10-26-1

***

TREVOR HARRIS C. LA TERTIAIRE DES ALOUETTES

Obtenu en retour de Vernon Adams fils il y a quelques semaines, le demi de coin canadien Tevaughn Campbell effectuera un premier départ, ce soir. Campbell et les autres membres de la tertiaire montréalaise auront fort à faire contre Trevor Harris et ses receveurs. Passeur extrêmement précis, Harris mène la LCF avec 3188 verges et peut compter sur des receveurs de premier plan en Greg Ellingson et Brad Sinopoli. Si le jeu aérien du Rouge et Noir connaît une grosse soirée, les probabilités sont grandes que les Alouettes subiront une septième défaite à leurs neuf derniers matchs.