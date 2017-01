 Le quart des Bills Tyrod Taylor opéré pour une hernie sportive 

Associated Press Buffalo

Les Bills ont confirmé jeudi que Taylor allait être opéré peu de temps après que le quart-arrière eut publié des photos de lui-même dans une jaquette d'hôpital sur son compte Snapchat. Les Bills ont été informés de la décision de Taylor mercredi après qu'il eut rencontré William Meyers, un spécialiste des hernies sportives installé à Philadelphie.

Taylor avait déjà indiqué qu'il prévoyait demander un deuxième diagnostic cette semaine à propos de la gravité de sa blessure. Il a présenté une fiche de 7-8 cette saison et a été cloué au banc dans une défaite de 30-10 des Bills contre les Jets de New York le week-end dernier.

Le nom de Taylor a été inscrit sur la liste des blessés des Bills pendant la semaine menant au match contre les Raiders à Oakland le 4 décembre.

L'intervention chirurgicale survient au moment où l'avenir du partant semble incertain à Buffalo.

Après avoir restructuré son contrat cette année et lui avoir offert une prolongation de contrat de cinq ans en août, les Bills ont conservé leur droit d'invalider l'entente en mars. La portion du contrat qui touche à la saison prochaine, d'une valeur de 30 millions US si on inclut les bonus de performance, est garantie si Taylor est incapable de réussir son examen médical.