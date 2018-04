Castellanos permet aux Tigers de dévorer les Royals 12-4

Les Tigers ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Ils ont brisé l'égalité de 3-3 en marquant trois points en cinquième manche, à l'occasion d'un match où les deux partants ont été brouillons.

Mike Fiers (2-1) a distribué deux points mérités et 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers sur la butte pour les Tigers, et le partant des Royals Danny Duffy (0-3) a distribué six points et 10 coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Warwick Saupold a été parfait en deux manches et un tiers pour signer son premier sauvetage en carrière.

Abraham Almonte a riposté avec trois coups sûrs pour les Royals, qui ont perdu 10 de leurs 11 derniers affrontements. Les Royals avaient mis un terme à une série de neuf revers vendredi soir lorsqu'ils sont venus de l'arrière en neuvième manche pour partager les honneurs d'un programme double.

Indians 4 Orioles 0

Mike Clevenger n'a concédé que deux coups sûrs chemin faisant vers son premier match complet en carrière, et les Indians de Cleveland ont blanchi les Orioles de Baltimore 4-0.

Clevenger (2-0), qui s'est présenté au monticule après sept jours de repos, a inscrit trois retraits sur des prises et donné deux buts sur balles. Un seul coureur des Indians est allé plus loin que le premier coussin.

Les deux seuls coups sûrs des Orioles ont été des simples de Manny Machado, en quatrième manche, et de Chance Sisco, une manche plus tard.

Jose Ramirez a mené l'attaque des Indians avec trois coups sûrs en quatre visites à la plaque, dont un circuit en solo contre Chris Tillman (0-4). Yan Gomes et Yonder Alonson ont également frappé des circuits en solo contre Tillman.

Twins 1 Rays 10

C.J. Cron a cogné deux circuits de deux points et Blake Snell a remporté un troisième départ consécutif dans une convaincante victoire de 10-1 des Rays de Tampa Bay face aux Twins du Minnesota.

Le circuit de Cron en troisième manche a procuré aux Rays une avance de 2-1, après qu'Adeiny Hechavarria eut obtenu le premier coup sûr des siens aux dépens de Kyle Gibson.

Cron a claqué son deuxième circuit en septième, cette fois contre Gabriel Moya pour couronner une poussée de cinq points. Il s'agissait de son quatrième circuit de la saison.

Joey Wendie a amassé trois coups sûrs et a marqué deux points pour les Rays, qui ont gagné un troisième match de suite pour la première fois cette saison.

Pour un troisième départ de suite, Snell (3-1) n'a donné qu'un seul point. Il a obtenu six retraits sur des prises et accordé cinq coups sûrs en sept manches de travail.

Quant à Gibson (1-1), il a donné quatre points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers. Il a inscrit sept retraits au bâton.

Astros 10 White Sox 1

Josh Reddick a cogné un grand chelem et un circuit en solo, aidant les Astros de Houston à écraser les White Sox de Chicago 10-1, samedi soir, pour signer un cinquième gain de suite.

Dallas Keuchel, le gagnant du trophée Cy Young de l'Américaine en 2015, a enregistré une première victoire cette saison après avoir été gâté d'une confortable avance en début de match. Keuchel (1-3) a alloué un point et quatre coups sûrs en six manches de travail.

Marwin Gonzalez a produit deux points grâce à un double tandis que Jose Altuve, Carlos Correa et Yuli Gurriel ont tous les trois produit un point. Six des sept frappeurs des Astros à avoir reçu un but sur balles du partant des White Sox, Lucas Giolito, sont venus marquer.

Tryce Thompson a claqué une première longue balle cette saison pour les White Sox, qui ont perdu un sixième match de suite et 11 de leurs 12 derniers. Ils ont donné 50 points à leurs cinq dernières sorties.

Giolito (0-3) a permis pas moins de neuf points en plus de deux manches à son premier départ depuis le 12 avril. Le droitier de 23 ans a accordé cinq coups sûrs et seulement 31 de ses 72 lancers ont été des prises.

Giants 3 Angels 4

Albert Pujols a donné les devants aux siens grâce à une longue balle de deux points, Mike Trout et Jefry Marte ont aussi claqué un circuit et les Angels de Los Angeles ont battu les Giants de San Francisco 4-3.

Pujols n'a laissé aucun doute lorsqu'il a solidement frappé le tir de Derek Holland dans la droite, en sixième manche. Il s'agissait de son 2992e coup sûr dans les Majeures. Il a besoin de huit coups sûrs pour devenir le 32e joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 3000 en carrière.

Garrett Richards (3-0) a retiré 11 frappeurs sur des prises en six manches. Il a limité les Giants à deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles.

Le droitier a aidé son équipe à mettre fin à une gênante séquence de quatre revers. Les Angels ont perdu 8-1 contre les Giants, vendredi, après avoir été balayé contre les Red Sox de Boston, lors d'une série de trois matchs au cours de laquelle ils ont été dominés 27-3 au chapitre des points.

Keynan Middleton a retiré quatre adversaires pour signer un cinquième sauvetage en autant d'occasions.

Les trois circuits des Angels sont survenus contre Holland (0-3).

Mariners 9 Rangers 7

Nelson Cruz a frappé un 100e circuit à Arlington, Robinson Cano a brisé l'égalité grâce à une longue balle et les Mariners de Seattle ont tenu le coup pour vaincre les Rangers du Texas 9-7.

Le circuit de deux points de Cano en septième manche a procuré une avance de 8-6 aux Mariners et il a couronné une poussée de quatre points contre le releveur Alex Claudio (0-1). Ce dernier a concédé un coup sûr à chacun des quatre frappeurs auxquels il a fait face. Mitch Haniger a aussi étiré les bras dans cette manche, mais contre Chris Martin.

Cruz a réussi une claque de deux points en quatrième manche. Des 100 circuits qu'il a frappés au stade des Rangers, 92 sont survenus alors qu'il portait les couleurs de l'équipe, de 2006 à 2013.

La remontée des Mariners a gâché la sortie de Bartolo Colon, qui tentait de signer une première victoire avec les Rangers. Colon a quitté la partie après cinq manches et deux tiers, alors que son équipe menait 5-4.

Chasen Bradford (2-0) a lancé pendant deux manches en relève au partant James Paxton, qui a donné cinq points en quatre manches pour les Mariners. Edwin Diaz a retiré les quatre derniers adversaires du match pour son huitième sauvetage de la saison, un sommet dans l'Américaine.