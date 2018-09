Victoire de 5-2 des Blue Jays face aux Rays

Tirant de l'arrière 1-0, Tellez a répliqué en quatrième pour les Blue Jays, envoyant la balle de Glasnow dans les gradins du champ droit. Deux frappeurs plus tard, Reese McGuire a cogné un double pour permettre aux Jays de prendre les devants 3-1.

Tellez a ajouté un double de deux points en huitième manche, terminant avec une fiche de 3 en 4 au bâton avec trois points produits. Les Blue Jays (71-84) ont remporté six de leurs huit derniers matchs et présentent un dossier de 4-5 à domicile face aux Rays cette saison.

Le partant de la formation torontoise Thomas Pannone (4-1) a alloué deux points en six coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises en six manches et deux tiers pour récolter sa troisième victoire consécutive en autant de sorties.

Ken Giles a pour sa part obtenu son 24e sauvetage de la saison en neuvième.

Tommy Pham et Jesus Sucre ont tous les deux sorti leur coup de canon pour les Rays (86-68), qui présentent une fiche de 15-5 en septembre.

En six manches, Tyler Glasnow (2-7) a accordé quatre points en six coups sûrs, effectuant six retraits sur des prises.