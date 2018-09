Défaite de 6-3 des Blue Jays face aux Marlins

Associated Press Miami

Prado a frappé un double de trois points, Wei-Yin Chen a offert une solide performance durant huit manches et les Marlins de Miami ont défait les Blue Jays de Toronto 6-3, samedi soir.

«Personnellement, c'était énorme pour moi, mais pour l'équipe aussi, a fait savoir Prado. Je crois que toutes les fois que tu contribues directement à la victoire de ton équipe, à ce niveau-ci, c'est satisfaisant.»

Prado, qui a été contraint de rater quelques semaines d'activités en raison d'une blessure aux quadriceps, a permis à la formation de Miami de prendre les devants 6-1 lorsqu'il a frappé un double au centre gauche en cinquième manche.

«Vous ne savez jamais avec ce terrain, a-t-il ajouté. Il y a des jours que la balle vole plus facilement que d'autres. J'étais simplement content de l'avoir frappé dans les airs parce que je ne voulais pas frapper un roulant pour ne pas risquer le double-jeu.»

Chen (6-9) a alloué un point en trois coups sûrs. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises sans accorder de but sur balles.

«Lorsqu'il place bien sa balle, il a suffisamment de munitions pour retirer les gars et c'est un lanceur qui peut être très solide, a admis le gérant des Marlins, Don Mattingly. C'est plaisant de voir le gars que nous croyons qu'il était lorsqu'il est en santé.»

J.T. Realmuto a cogné son 18e circuit de la saison et Brian Anderson a produit deux points pour les Marlins, qui ont mis un terme à leur séquence de quatre défaites.

Justin Smoak a cogné une longue balle de deux points pour les Blue Jays, son 23e circuit de la saison, en neuvième.

Le joueur de champ centre Lewis Brinson a réintégré la formation des Marlins, après avoir été placé sur la liste des blessés. Brinson a connu une séquence de 1 en 4 au bâton, après avoir manqué 48 matchs en raison d'une blessure à la hanche.

Le ballon-sacrifice d'Anderson et le circuit de Realmuto ont aidé les locaux à se forger une avance de 2-0.

Randal Grichuk a inscrit les Blue Jays au pointage avec un ballon-sacrifice en quatrième.

Anderson a par la suite obtenu un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis pour faire 3-1, avant que Prado frappe son double.

«Nos lanceurs partants ont accordé plusieurs coups sûrs lors des 10 derniers jours, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons. C'est difficile de venir de l'arrière tous les soirs.»

Marco Estrada (7-11) a concédé huit coups sûrs et six points en quatre manches et un tiers de travail.

«J'essaie de leur donner mon maximum et visiblement je ne fais pas mon travail comme il le faut en ce moment, a avoué Estrada. Je continue de travailler fort pour être en mesure de faire les choses comme elles se doivent. Avec un peu de chance, je vais me sentir mieux lors du prochain match et je vais être en mesure de mieux lancer pour mes coéquipiers.»