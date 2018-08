Gain de 8-6 des Blue Jays sur les Phillies

Aledmys Diaz a regardé la présence au marbre de son coéquipier Teoscar Hernandez et il savait à quoi s'attendre du releveur des Phillies de Philadelphie Victor Arano lorsqu'il s'est amené à la plaque en huitième manche, alors que les coussins étaient tous occupés.

Le joueur de troisième but a vidé les sentiers grâce à un double et les Blue Jays de Toronto sont venus de l'arrière pour triompher 8-6 contre les Phillies, samedi.

« J'ai observé la présence de Teoscar et Arano lançait beaucoup de balles glissantes, a mentionné Diaz. Je ne pensais pas qu'il allait lancer des balles rapides. Il m'a envoyé une première bonne balle glissante, mais la deuxième était légèrement dans le milieu de la zone alors j'ai pu bien la frapper. »

Les Blue Jays (60-69) ont ainsi inscrit une cinquième victoire d'affilée, leur plus longue série du genre cette saison. Joe Biagini (2-7) a blanchi les Phillies en huitième pour inscrire la victoire, tandis que Ken Giles a fermé les livres et ajouté un 18e sauvetage à sa récolte.

Seranthony Dominguez (1-5) a été débité de trois points mérités sur un coup sûr en deux tiers de manche. Les Phillies ont un dossier à l'étranger de 5-14 à leurs 19 dernières sorties à l'étranger.

Aaron Sanchez, de retour au jeu après avoir soigné une contusion à un doigt, a accordé six points mérités, 10 coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

« Je crois avoir mieux lancé que les statistiques le montrent, a fait valoir Sanchez. La défensive a été très bonne pendant toute la rencontre et la relève a fait le travail dans les manches suivantes. Mes coéquipiers ont réussi de gros coups sûrs dans des situations importantes. »

Kendrys Morales et Billy McKinney ont frappé un circuit de deux points chacun.

Il s'agissait pour Morales d'un 20e circuit cette saison et d'un septième en six parties. Il a égalé le record d'équipe établi par Jose Cruz fils en 2001 avec au moins un circuit dans six matchs de suite.

« Il est sur une bonne séquence depuis un bout de temps, a déclaré le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Plus tôt cette année, il s'élançait sur plusieurs balles cassantes et sur des changements de vitesse hors de la zone de prises. C'est ce qui le plaçait dans l'eau chaude. »

Rhys Hoskins a poussé Roman Quinn au marbre grâce à un sacrifice qui a ouvert le pointage en troisième manche.

Quinn a ajouté deux points à cette avance en quatrième manche, claquant un double le long de la ligne du premier but. Deux frappeurs plus tard, Hoskins a cogné un simple qui a envoyé Odubel Herrera et Quinn au marbre et qui a procuré une avance de 5-0 aux Phillies.

Après le circuit de Morales, les Blue Jays ont réduit l'écart à 5-3 à la suite d'un simple d'un point de Hernandez.

Les Phillies ont pris les devants 6-3 en cinquième manche, quand Jorge Alfaro a réussi un simple qui a fait marquer Asdrubal Cabrera.

Le partant des Phillies, Nick Pivetta, a concédé cinq points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers de travail.