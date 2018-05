Jose Bautista libéré par les Braves

Les Braves d'Atlanta ont libéré Jose Bautista après avoir tenté de le convertir en joueur de troisième but, a confirmé l'équipe dimanche avant sa rencontre contre les Marlins de Miami.

Puisque Bautista n'est plus avec les Braves, le vice-président exécutif et directeur général Alex Anthopoulos a indiqué que Johan Camargo sera le joueur de troisième but partant.

Bautista, qui est âgé de 37 ans, était devenu joueur autonome sans compensation après une saison 2017 particulièrement décevante avec les Blue Jays de Toronto, et il l'était demeuré jusqu'à ce que les Braves lui présentent une offre en avril. Bautista espérait évoluer au troisième coussin chez les Braves jusqu'à la fin de la campagne.

En 12 matchs, Bautista n'a frappé que pour une moyenne de ,143, avec deux circuits et 12 retraits au bâton. Depuis la pause du match des étoiles de l'an dernier, sa moyenne contre les lanceurs droitiers était de seulement ,136.