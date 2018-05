Commentaires sur le baseball canadien: Joey Votto s'excuse

Le frappeur de puissance des Reds de Cincinnati Joey Votto s'est excusé mercredi pour avoir affirmé qu'il n'avait pas d'intérêt pour le Canada, le baseball canadien et sa ville natale de Toronto, soutenant que ses commentaires sont venus «d'une place idiote et égoïste».

«J'ai grimacé en entendant mes propos parce que j'ai honte de ce que j'ai dit, a affirmé Votto. C'est véritablement le contraire de ce que je ressens envers le baseball canadien, Toronto et James Paxton.»

Damn Joey, tell us how u really feel. Smh 🤦🏽‍♂️ https://t.co/Y9NcWvkcZa

Votto a répondu à des questions pendant environ 15 minutes lors d'une téléconférence avant le match opposant les Reds aux Giants de San Francisco, mercredi.

«J'ai tout fait mal et c'est venu de mauvaises intentions. Je le regrette énormément», a-t-il dit.

Repêché par les Reds en 2002, Votto a fait ses débuts dans les Ligues majeures en 2007 et a passé l'ensemble de sa carrière avec la formation de Cincinnati.

Votto a représenté le Canada à la Classique mondiale de baseball en 2009 et 2013.

Le directeur des équipes nationales de Baseball Canada, Greg Hamilton, a qualifié Votto d'excellent coéquipier qui a toujours démontré «un appui exceptionnel» envers le programme.

«J'ai toujours jugé les personnes par leurs actions et non par leurs mots, a dit Hamilton, rejoint à Ottawa. Ses actions démontrent qu'il a le programme à coeur et qu'il le respecte.»

Votto, qui a été invité à cinq reprises au match des étoiles, a été nommé joueur par excellence de la Ligue nationale en 2010.

«À James Paxton, aux Blue Jays, aux partisans de Toronto, aux femmes et aux hommes à travers le Canada qui travaillent très fort pour promouvoir et appuyer le baseball canadien, je m'excuse pour ces commentaires égoïstes et je demande humblement votre pardon.»