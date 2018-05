Albert Pujols récolte son 3000e coup sûr

Le frappeur de puissance des Angels de Los Angeles a réussi l'exploit en cinquième manche d'un match disputé aux Mariners de Seattle, vendredi.

Le Dominicain âgé de 38 ans, qui dispute sa septième saison avec les Angels, a frappé l'offrande de Mike Leake avec un compte d'une balle et aucune prise en lieu sûr au champ droit pour un simple après deux retraits.

Pujols, un choix de 13e tour des Cardinals de St. Louis au repêchage de 1999, a frappé ses premiers 2073 coups sûrs dans l'uniforme de ces derniers. Il a évolué à St. Louis pendant 11 saisons, de 2001 à 2011.

Frappeur de puissance - 1262 de ses 3000 coups sûrs l'ont été pour plus d'un but -, il vient pour ainsi dire de confirmer sa place dans le Hall des plaques du Temple de la renommée, pratiquement acquise en raison de ses 620 circuits, qui lui confèrent le septième rang de l'histoire.

Son prochain coup sûr lui permettra de devancer Roberto Clemente, qui partage avec Pujols le 31e rang avec 3000 coups sûrs. Huit coups sûrs de plus lui permettront de dépasser Al Kaline (3007) au 30e rang.

Au chapitre des circuits, Pujols doit en frapper 10 de plus s'il souhaite rejoindre Ken Griffey fils au sixième rang. Willie Mays, cinquième à 660 circuits, sera plus difficile à rejoindre cette saison. Pujols a six longues balles à sa fiche jusqu'ici.