Les Rays surprennent les Blue Jays 6-2

Johnny Field a étiré les bras aux dépens de J.A. Happ (4-2) et Brad Miller a ajouté une claque de deux points à sa fiche pour mettre le match hors de la portée des Torontois en huitième manche. Wilson Ramos, Denard Span et Adeiny Hechavarria ont aussi produit des points pour les Rays, qui ont gagné 10 de leurs 13 derniers matchs après avoir connu un mauvais début de campagne.

Happ a alloué trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a aussi offert quatre passes gratuites et a retiré trois frappeurs au bâton.

«Il a été très bon, a dit le gérant des Blue Jays John Gibbons. Ça démontre que même s'il était un peu fatigué, il a pu limiter l'adversaire à trois points, ce qui est très bien.»

Yarbrough (2-1) est une recrue âgée de 26 ans qui pourrait se retrouver dans la rotation après avoir accordé un simple au premier frappeur qui l'a affronté - Dalton Pompey en troisième manche -, avant de retirer 15 frappeurs de suite.

«J'étais préoccupé de savoir jusqu'où je pourrais me rendre aujourd'hui, et ensuite j'y ai été à l'oeil», a expliqué Yarbrough.

«Les gars m'ont dit: «Hey, tu travailles vraiment vite sur la butte'. J'essayais juste de trouver mon rythme et de demeurer agressif, de les garder sur les dents, a mentionné l'artilleur âgé de 26 ans. Je me suis retroussé les manches et j'ai vraiment essayé de varier mes tirs le plus possible.»

Le gaucher a été remplacé en huitième manche par Sergio Romo, qui a alloué un circuit en solo à Aledmys Diaz. Alex Colome a oeuvré en neuvième, dans une situation sans sauvetage.

Le vétéran des Blue Jays Curtis Granderson a cogné un double et croisé le marbre sur le ballon-sacrifice de Teoscar Hernandez en première manche. Luke Maile a réussi l'autre coup sûr des Torontois, un simple après deux retraits en deuxième manche aux dépens d'Andrew Kittredge.

Les Blue Jays disputaient un quatrième match en trois jours dans trois villes différentes. Ils ont perdu contre les Twins au Minnesota mercredi, avant de partager les honneurs du programme double contre les Indians à Cleveland jeudi.

«Certains gars ont joué 18 manches, avant de voyager pendant la nuit, a rappelé Gibbons. C'est difficile de se plaindre de quoi que ce soit dans ce métier, mais ça, c'est quelque chose dont tu peux te plaindre.»