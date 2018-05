 Les Jays et les Indians partagent les honneurs d'un long programme double 

Les Blue Jays de Toronto et les Indians de Cleveland ne s'affronteront plus avant la première semaine de septembre. Et après une aussi longue journée, c'est probablement une bonne chose.

Jose Ramirez a frappé un circuit de deux points, Erik Gonzalez a produit quatre points et Adam Plutko a inscrit une première victoire dans les Ligues majeures, alors que les Indians ont réussi à partager les honneurs d'un programme double face aux Blue Jays en remportant le deuxième match 13-4, jeudi.

Il s'agissait d'une 1500e victoire en carrière pour le gérant Terry Francona, qui est le 24e gérant de l'histoire à atteindre ce plateau.

Les Blue Jays avaient gagné le premier match 13-11 en 11 manches.

Le programme double avait été forcé par la remise des matchs du 14 et 15 avril. Le début du premier match a été retardé pendant un peu moins de deux heures en raison de la pluie, puis les deux équipes ont eu besoin de près de cinq heures pour boucler la rencontre.

Le deuxième match a commencé 45 minutes plus tard et a été plus rapide, alors que les Indians ont pris le contrôle avec une poussée de neuf points en cinquième manche grâce notamment au circuit de Ramirez et à un double de trois points de Gonzalez.

Dans le premier match, Yangervis Solarte a claqué un premier grand chelem en carrière après deux retraits en 11e manche dans un match qui a été ponctué de 32 coups sûrs et qui a mis en vedette 15 lanceurs.

Solarte a été 8-en-10 et a produit sept points au cours de la journée.

De retour au jeu après avoir vu son nom être inscrit sur la liste des blessés le 11 avril en raison d'une inflammation à une épaule, Josh Donaldson a frappé des longues balles dans chacun des matchs pour les Blue Jays.