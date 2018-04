 Les frappeurs des Blue Jays muselés, les Yankees s'imposent 5-1 

Luis Severino a accordé trois coups sûrs en sept manches et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 5-1, dimanche.

Mike Fitzpatrick Associated Press New York

Didi Gregorius a frappé un circuit, Austin Romine a ajouté un double de deux points et ils ont aidé les Yankees à remporter trois des quatre matchs de leur série face à leurs rivaux de section.

À son premier match dans les Ligues majeures, l'espoir des Yankees Gleyber Torres a été 0-en-4. Il a laissé six coureurs sur les sentiers, a frappé dans un double-jeu et a aussi été retiré une fois sur des prises. Torres avait obtenu le départ au deuxième but et occupait le huitième rang de l'ordre des frappeurs des Yankees.

Selon STATS, c'était la première fois depuis le 29 septembre 1989 qu'aucun joueur dans la formation des Yankees était âgé de 30 ans ou plus. Puisque le voltigeur de gauche Brett Gardner avait obtenu une journée de congé, le plus vieux joueur partant sur le terrain était Romine, qui est âgé de 29 ans.

«Ils ont fait du bon travail pour batir cette organisation bien avant que je devienne gérant, a affirmé Aaron Boone, qui en est à sa première année à la barre des Yankees. Nous sommes dans une position pour devenir une très bonne équipe à court terme, mais aussi à long terme.»

La moyenne d'âge des 10 joueurs ayant amorcé la rencontre pour les Yankees, incluant Severino, était de 26 ans. Il s'agit du groupe de joueurs le plus jeune des Yankees depuis le 26 septembre 1970, selon STATS.

«C'est ce dont tout le monde parle. Il y a plusieurs bons espoirs dans nos rangs mineurs, a dit Gregorius. Ils ont beaucoup d'énergie.»

Romine a mentionné aux journalistes qu'il avait envoyé un message texte à un ami pour rigoler de la situation.

«Je trouvais que c'était hilarant, a-t-il déclaré. J'étais habitué à être parmi les plus jeunes. Évidemment, les choses changent, mais j'ai seulement presque 30 ans. Je n'avais pas le choix d'en rire. Ça montre à quel point notre équipe est jeune.»

Teoscar Hernandez a frappé un circuit en sixième manche contre Severino (4-1), qui a accordé deux buts sur balles, mais qui a retiré six frappeurs sur des prises.

«C'est ce à quoi ressemble un as lanceur quand il n'est pas parfait», a affirmé Boone, à propos de Severino.

David Robertson et Aroldis Chapman ont blanchi les Blue Jays pendant une manche chacun pour terminer le travail.

Jaime Garcia (2-1) a été débité de quatre points sur six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Les Blue Jays (13-8) ont encaissé un deuxième revers de suite pour une première fois depuis leurs deux premiers matchs de la saison, deux revers face aux Yankees.

«Personnellement, je trouve que je n'ai pas fait le travail aujourd'hui, a fait savoir Garcia. Je savais que ce serait un bon défi. Il y a trois lancers qui m'ont coûté le match.»

Gregorius a claqué un circuit en solo en première manche. Il a ajouté un ballon-sacrifice en septième manche après qu'Aaron Hicks eut volé le deuxième coussin, puis atteint le troisième sur un mauvais relais de Russell Martin.

Romine a cogné un double de deux points après deux retraits en deuxième manche.

Miguel Andujar a claqué un double d'un point en sixième, son deuxième double du match. Il a aussi frappé deux simples à l'avant-champ pour terminer la rencontre avec une fiche de 4-en-4 et une moyenne au bâton de ,308 depuis le début de la saison.