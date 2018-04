 Kepler donne la victoire aux Twins avec un circuit en solo en neuvième 

Les Twins sont venus près de bousiller une avance de 8-1, mais Kepler a sauvé la mise avec son deuxième circuit de la rencontre. Il a réussi un coup de canon de deux points en quatrième.

Brad Peacock (1-1) était au monticule lors du troisième circuit de Kepler cette saison. Fernando Rodney (1-1) a lancé en début de manche.

Eddie Rosario, des Twins, a produit trois points avec un triple en quatrième.

Alex Bregman, des Astros, a établi un sommet personnel avec quatre coups sûrs, incluant son premier circuit de la saison.

Rays 1 White Sox 2

Matt Davidson a frappé un circuit de deux points en huitième et les White Sox ont mérité un premier gain en six matches à Chicago, battant les Rays de Tampa Bay 2-1.

Davidson en est à cinq longues balles en 2018, dont trois lors du match inaugural.

Bruce Rondon (1-0) a obtene le verdict pour les White Sox, qui mettaient fin à une série de cinq défaites. Nate Jones a inscrit le sauvetage.

Austin Pruitt (1-2) a permis deux points et quatre coups sûrs en huitième.

Mariners 4 Royals 2

Kyle Seager a produit trois points avec un circuit et un ballon-sacrifice, menant les Mariners de Seattle vers un gain de 4-2 face aux Royals, à Kansas City.

Robinson Cano a marqué l'autre point sur un mauvais lancer de Danny Duffy.

En huitième, Seager a brisé l'impasse de 2-2 avec un circuit de deux points contre Justin Grimm (0-1).

Nick Vincent (1-0) a lancé en septième et deux manches plus tard, Edwin Diaz a récolté un quatrième sauvetage.

James Paxton, des Mariners, a obtenu 10 retraits au bâton en six manches. Le Canadien a espacé deux points, six coups sûrs et un but sur balles.

Tigers 1 Indians 5

Yonder Alonso a cogné un simple de deux points et les Indians de Cleveland ont mérité un quatrième gain de suite, 5-1 aux dépens des Tigers de Detroit.

Michael Brantley a fourni deux simples et un but volé, tandis que Carlos Carrasco (3-0) a livré un match complet. Meneur des majeures pour les victoires, il a retiré six frappeurs au bâton, accordant une longue balle à Leonys Martin, deux autres coups sûrs et deux buts sur balles.

Daniel Norris (0-1) a permis quatre points et sept coups sûrs en trois manches. Les Tigers ont perdu leurs trois dernières rencontres.

Yankees 10 Red Sox 7

Tyler Austin s'est rué vers le monticule après avoir été atteint par un tir du releveur des Red Sox Joe Kelly, déclenchant une mêlée générale qui a ravivé la légendaire rivalité avec les Yankees de New York, qui l'ont emporté 10-7 pour freiner à neuf la série de victoires de Boston.

Dans un duel entre deux équipes qui ne peuvent se blairer, Gary Sanchez a cogné deux longues balles et deux mêlées générales ont entraîné trois expulsions - Austin, Kelly et l'instructeur au troisième coussin des Yankees Phil Nevin ont été retournés au vestiaire.

Cette soirée mouvementée a mis la table pour le dernier match de cette série, prévu jeudi soir à Fenway Park. Lors des matchs Yankees-Red Sox, il y a déjà eu des duels Zim c. Pedro, A-Rod c. Varitek et Munson c. Fisk.

Les Yankees ont marqué quatre points contre David Price (1-1) en première manche, avant que le gaucher ne quitte la rencontre en raison d'une raideur dans la main. Price a secoué sa main à maintes reprises pendant cette manche.

De son côté, Masahiro Tanaka (2-1) a passé cinq manches sur la butte, allouant six points et sept coups sûrs, dont deux circuits. Aroldis Chapman a concédé deux coups sûrs et un point à la suite d'un lancer hors cible en neuvième, mais il a obtenu les trois retraits pour sceller l'issue de la rencontre.

Sanchez a produit quatre points et Giancarlo Stanton a ajouté trois coups sûrs et trois points produits à sa fiche.

Hanley Ramirez a étiré les bras pour les Red Sox en première manche.