Expos 2.0 : la chronologie du plan de Bronfman

S'il travaille à la construction d'un nouveau stade, c'est qu'il aura d'abord eu la certitude du baseball majeur que les Expos vont renaître. La chronologie serait donc : Montréal reçoit une équipe, un nouveau stade est construit, puis la nouvelle équipe y élit domicile.

«Le nouveau stade doit être construit et prêt à utiliser avant l'arrivée d'une équipe. C'est clair, c'est 3, 4, 5 ans. Ça ne va pas arriver demain. En revanche, si le baseball majeur a une crise et dit que l'équipe doit arriver maintenant, ils nous ont averti, c'est possible que ça arrive vite. Il faut être prêt. On a une place ici, on peut commencer.»

M. Bronfman est cependant très clair, dans un monde idéal, les Expos 2.0 ne joueraient jamais au Stade olympique.