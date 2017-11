Carlos Beltran prend sa retraite

Le vétéran de 40 ans en a fait l'annonce lundi, 12 jours après que les Astros de Houston eurent battu les Dodgers de Los Angeles dans le septième match de la Série mondiale.

Sa production offensive a dramatiquement chuté cette saison. Après avoir maintenanu une moyenne de ,295/,337/,513 avec 29 circuits et 93 points produits avec les Yankees de New York et les Rangers du Texas en 2016, il n'a pu faire mieux que ,231/,283/,383 avec 14 circuits et 51 points produits avec les Astros.

Sa carrière s'est amorcée en 1998 avec les Royals de Kansas City. Il a aussi évolué avec les Mets de New York, les Giants de San Francisco et les Cardinals de St. Louis. Beltran a joué 2596 rencontres en tout.

Il conclut avec 2725 coups sûrs, dont 565 doubles et 435 circuits, qui lui confèrent une moyenne de ,279/,350/,486. Il a produit 1587 points, en a marqué 1582 autres, en plus de voler 312 buts.

Beltran a été sélectionné neuf fois pour le match des étoiles. La recrue de l'année 1999 dans l'Américaine a également remporté trois Gants d'Or.