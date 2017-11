Titre de Joueur par excellence: les finalistes sont connus

Le Canadien Joey Votto, des Reds de Cincinnati, est l'un des trois finalistes pour le titre de joueur par excellence dans la Ligue nationale. Dans la ligue américaine, sans surprise, on retrouve notamment Aaron Judge des Yankees de New York.

Les autres finalistes dans la Nationale sont Giancarlo Stanton, des Marlins de Miami, et Paul Goldschmidt, des Diamondbacks de l'Arizona.

Dans l'Américaine, Aaron Judge est accompagné de Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, et de Jose Altuve, des Astros de Houston.

Les gagnants seront connus le 16 novembre.

Votto, un joueur de premier but, a obtenu l'honneur dans la Nationale en 2010. Il a pris part à tous les matches des siens et ce pour la deuxième fois de sa carrière, cette saison. Il a mené les grandes ligues pour le pourcentage de présence sur les buts, les buts sur balles et les buts sur balles intentionnels.

Stanton a mené les majeures avec 59 circuits et 132 points produits. Il a frappé pour ,281.

Goldschmidt a obtenu 36 longues balles et 120 points produits. Sa moyenne au bâton a été ,297.

Judge, 25 ans, est également dans la course pour devenir recrue de l'année, dans l'Américaine. Il a cogné 52 coups de canon et a fourni 114 points produits.

Ramirez a récolté 29 circuits, 56 doubles et 83 points produits, en plus de frapper pour ,318.

Altuve a mené l'Américaine avec 204 coups sûrs. Sa moyenne de ,346 lui a valu un troisième titre des frappeurs en carrière. Auteur de 24 circuits, 39 doubles et 81 points produits, il a aidé les Astros à remporter la Série mondiale pour la première fois de leur histoire.