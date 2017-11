Angels: Justin Upton signe un contrat de 106 millions

En vertu de la politique du club, les détails financiers de l'entente n'ont pas été révélés. Toutefois, selon le réseau ESPN, elle serait d'une valeur totale de 106 millions de dollars US.

Upton, qui est âgé de 30 ans, a été acquis des Tigers de Detroit le 31 août en retour du lanceur droitier Grayson Long et d'un joueur à être nommé plus tard (qui est le devenu le droitier Elvin Rodriguez).

Le vétéran de 11 saisons dans les Ligues majeures a conclu la campagne avec une moyenne au bâton de ,273, 100 points marqués, 44 doubles, 35 circuits, 109 points produits et 14 buts volés en 152 matchs. Ces statistiques lui ont permis d'établir des sommets personnels aux chapitres des doubles, des coups sûrs de plus d'un but (79), des points produits, du taux de puissance (,542) et de la moyenne de présence plus puissance (,904).

Upton est aussi devenu le premier voltigeur de gauche de la Ligue américaine à cogner 35 longues balles, à marquer 100 points et à en produire au moins 100 au cours d'une même saison depuis Jason Bay en 2009. Il est également finaliste pour le Gant d'Or au champ gauche.

L'Américain a participé à 1489 matchs en carrière dans les Ligues majeures avec les Diamondbacks de l'Arizona, les Braves d'Atlanta, les Tigers et les Angels.