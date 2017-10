 Le Baseball majeur parle de plus en plus de Montréal: Coderre ravi 

Montréal figure de plus en plus dans les plans d'expansion du Baseball majeur, rapportait hier un chroniqueur américain bien branché, ce qui ravit le maire Denis Coderre, qui rêve au retour des Expos.

Tracy Ringolsby écrit sur le site web Baseball America qu'un consensus se forme dans les officines du Baseball majeur quant à un scénario d'expansion portant à 32 plutôt que 30 le nombre d'équipes dans un avenir rapproché. Et les deux villes qui ressortent parmi les favorites sont Portland, en Oregon, et Montréal.

«De voir cette encyclopédie crédible qui dit que, s'il y a une expansion, Montréal et Portland font partie des plans, je pense que ça envoie un message très fort. Ça veut juste dire qu'il faut continuer à travailler très fort», a commenté Denis Coderre en mêlée de presse.

Le chroniqueur évoque un remodelage complet des divisions des ligues pour diminuer le nombre de matchs, et les concentrer entre les équipes d'une même région afin de doper les rivalités entre équipes et minimiser les coûts de voyagement.

Le maire sortant a toutefois tenu à modérer l'enthousiasme des amateurs de balle.

«On est très, très loin de la coupe, avant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On n'a pas encore réglé la situation des Rays de Tampa Bay - entre temps, est-ce qu'il pourrait y avoir déménagement? (...) Ça ne sert à rien de spéculer, mais ce qui me réjouit c'est de démontrer, encore une fois, que Montréal fait ses devoirs et qu'on est pris au sérieux concernant le retour des Expos», a-t-il ajouté.

Portland avait été considérée comme ville potentielle où déménager les Expos, qui sont plutôt allés à Washington, en 2005.

Denis Coderre s'est dit dans le passé ouvert à ce que du financement public serve à ramener une équipe de baseball.

Ce à quoi s'oppose fermement son adversaire dans la course à la mairie de Montréal. Valérie Plante estime qu'un référendum auprès des montréalais devrait être mené pour déterminer si l'ont doit accepter, ou non, de dépenser l'argent des contribuables pour une équipe de baseball.