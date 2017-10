Aaron Judge et les Yankees réduisent l'écart dans la série

Cameron Maybin a sprinté vers la ligne des balles fausses au champ gauche et il a soudainement arrêté alors qu'il avait encore beaucoup de place.

Maybin a curieusement reculé de la chandelle frappée par Greg Bird et il a finalement regardé la balle tomber à l'intérieur des limites du terrain pour un double automatique qui a amorcé une poussée de cinq points des Yankees de New York.

Pendant toute la soirée, Maybin et les Astros de Houston ont eu l'air complètement décontenancés au Yankee Stadium.

Deux circuits de trois points, de Todd Frazier et Aaron Judge, ont mené les Yankees vers une victoire convaincante de 8-1 contre les Astros, lundi soir.

Les Yankees ont profité du retour dans leur stade pour signer un premier gain dans cette série de championnat de l'Américaine, que les Astros mènent 2-1.

CC Sabathia a alloué trois coups sûrs en plus de six manches pour remporter un premier match éliminatoire en cinq ans. Frazier a cogné un circuit de trois points en deuxième manche qui a donné les devants 3-0 aux Yankees, qui ont mis fin à une série de sept revers consécutifs en série de championnat, soit depuis 2010.

De retour dans le Bronx après avoir perdu les deux premiers duels par la marque de 2-1 à Houston, les Yankees menaient 8-0 après quatre manches. Les Astros ont inscrit leur seul point de la rencontre en neuvième manche, quand ils ont soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Si les Astros ne veulent pas perdre leur priorité de 2-0 après des victoires de leurs as Dallas Keuchel et Justin Verlander, ils devront être plus à l'aise dans la «Grosse pomme».

À deux victoires de leur première présence en Série mondiale depuis 2005 et la deuxième de leur histoire, les Astros n'ont pas perdu deux parties de suite depuis les 9 et 10 septembre, à Oakland.

Le partant des Astros lors du troisième match, Charlie Morton, a grandi en tant que partisan des Yankees, mais ces derniers ne lui ont pas fait de cadeaux à son troisième départ en carrière en séries.

En avance 3-0 après deux manches, les Yankees ont amorcé la quatrième sur le double de Bird. Deux retraits plus tard, Chase Headley a frappé un simple à l'avant-champ qui a permis à Brid de croiser le marbre. Morton a quitté la rencontre après avoir atteint Brett Gardner pour remplir les sentiers.

«Charlie a été très malchanceux ce soir», a exprimé le gérant des Astros, A.J. Hinch.

La malchance ne s'est pas terminée quand Will Harris s'est amené en relève. Il a effectué un mauvais lancer qui a procuré une avance de 5-0 aux Yankees avant que Judge vide les buts grâce à une longue balle de trois points au champ gauche.

La quatrième partie aura lieu mercredi soir. Sonny Gray sera le partant du côté des Yankees tandis que les Astros feront confiance à Brad Peacock ou Lance McCullers fils.