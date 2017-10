Une dernière victoire signée Bautista pour les Blue Jays

Mike Fitzpatrick Associated Press New York

Jose Bautista a frappé un simple et un ballon-sacrifice lors de son probable dernier match avec la formation torontoise et les Blue Jays de Toronto l'ont emporté pour une dernière fois cette saison par la marque de 2-1 face aux Yankees de New York, dimanche.

Debout devant son casier après la rencontre, Bautista a finalement accepté des accolades d'au revoir de la part de ses coéquipiers. Arborant une casquette noire et des lunettes de soleil, il a affirmé que ce match était moins émotif pour lui que le dernier match à domicile des Blue Jays dimanche dernier.

«À l'étranger, c'est très différent. C'est plus facile à gérer aujourd'hui, a mentionné Bautista. J'étais content d'avoir contribué à la victoire d'aujourd'hui. En dehors de cela, ça ne différait pas de n'importe quel autre match.»

Matt Holliday a étiré les bras pour les Yankees, qui disputeront un match de repêchage mardi soir face aux Twins du Minnesota. Le vainqueur se mesurera aux champions de la section Centrale de la Ligue américaine, les Indians de Cleveland, dans la série de sections, qui débutera jeudi.

Les Yankees ont balayé une série de trois matchs face aux Twins entre le 18 et le 20 septembre et ont remporté quatre des six matchs entre les deux équipes cette saison.

«Je crois qu'ils nous ressemblent beaucoup, dans le sens qu'ils ont de jeunes joueurs qui jouent avec quelques vétérans qui ont une grande influence sur l'organisation, a déclaré le gérant Joe Girardi. Je crois que ce sera un bon affrontement.

«Je crois que notre équipe est confiante à l'approche du match, mais je suis certain qu'ils le sont aussi.»

Girardi a mis de côté plusieurs joueurs réguliers, dont le cogneur Aaron Judge, et en a retiré quelques-uns en début de rencontre. Les Yankees ont terminé la saison avec un dossier de 91-71, leur meilleur rendement depuis la saison de 2012, quand ils avaient récolté une fiche de 95-67.

Les Blue Jays ont mis un terme à une séquence de trois défaites et ont terminé cette saison décevante avec un dossier de 76-86, après leur saison de 89-73 l'an dernier. La troupe de John Gibbons n'a jamais été en mesure de se remettre de leur départ peu reluisant de 10-20.

«C'était une année frustrante, a soutenu le reveceur Russell Martin. J'aime la composition de l'équipe. Nous n'avons tout simplement pas joué comme nous aurions dû le faire.»

Après que le partant Brett Anderson eut lancé durant cinq manches sans accorder de point, Danny Barnes (3-6) a mis la main sur la victoire en relève malgré un circuit accordé à Holliday. Roberto Osuna a retiré les trois frappeurs en neuvième afin de récolter son 39e sauvetage en 49 occasions.

Ryan Goins a brisé l'égalité en huitième manche, face à Domingo German (0-1).

Bautista a frappé un coup sûr et a récolté un point produit en deux présences au bâton, avant d'être remplacé par un frappeur substitut en septième manche.

«Je lui ai parlé et je me suis dit que c'était la chose à faire», a assuré Gibbons.

Bautista, qui aura 37 ans ce mois-ci, a maintenu une moyenne au bâton de ,203, frappant 23 circuits et produisant 65 points. Les Blue Jays ne semblent pas vouloir exercer leur option mutuelle de 17 millions US$ pour la prochaine année.

«Je ne regarde pas vraiment les chiffres, a attesté Bautista, qui serait prêt à jouer la saison prochaine. Tout ce que je peux faire, c'est de me préparer en vue de la prochaine saison et de me préparer à contribuer pour l'équipe pour laquelle je jouerai. En ce moment, je suis un Blue Jay de Toronto. Ça n'a pas changé. Je l'ai dit et répété: c'est ici que je souhaite terminer ma carrière. On verra ce que le futur me réserve. C'est hors de mon contrôle présentement.»