Les Indians remportent une victoire historique

Associated Press Cleveland

Aidés par une défensive étanche et une performance magistrale de leurs artilleurs, les Indians ont ainsi égalé la marque établie en 2002 par les Athletics d'Oakland - qui ont été dépeints dans le film Moneyball.

La séquence des Indians, qui a commencé le 24 août contre les Red Sox à Boston, est la deuxième plus longue en 82 ans dans les Ligues majeures - et les Indians ne démontrent aucun signe d'essoufflement.

Corey Kluber (16-4) a étoffé sa candidature pour l'obtention du trophée Cy Young en limitant l'adversaire à quatre coups sûrs. Les Indians ont ainsi rejoint les A's de 2002, les Cubs de Chicago (21) de 1935 et les Giants de New York (26) de 1916 à titre de seules équipes à avoir atteint le plateau des 20 victoires consécutives.