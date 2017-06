 Ubaldo Jimenez permet aux Orioles de l'emporter face aux Cardinals 

Ubaldo Jimenez a été excellent lors de son premier départ depuis le 22 mai dernier, Mark Trumbo a cogné un circuit pour une deuxième journée consécutive et les Orioles de Baltimore ont battu les Cardinals de St. Louis 8-5, dimanche.

Associated Press Baltimore

Seth Smith et Trey Mancini ont permis aux Orioles de débuter le match en trombe en claquant des circuits dans les deux premières manches. Welington Castillo a ajouté un circuit en solo en cinquième pour permettre à l'équipe locale de prendre les devants 7-2.

Lors de la série face aux Cardinals, les Orioles ont inscrit 10 circuits et ont remporté deux des trois rencontres pour revenir à égalité avec la barre de ,500 (34-34).

Brad Brach a récolté son 12e sauvetage pour les Orioles.

En quatre manches et deux tiers, le partant des Cardinals Lance Lynn (5-4) a alloué sept coups points et neuf coups sûrs, dont quatre circuits, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.