Jacob deGrom s'occupe des Nationals

Jacob deGrom a frappé un premier circuit en carrière et il n'a donné que trois simples en huit manches de travail, menant les Mets de New York vers une victoire de 5-1 contre les Nationals de Washington, dimanche.

Associated Press New York

Après avoir réussi le premier match complet de la saison des Mets lors de son dernier départ, contre les Cubs de Chicago, deGrom a de nouveau excellé. Il a utilisé son bras, son gant et son bâton pour permettre à son équipe d'éviter le balayage contre ses rivaux de section.

Les Nationals, qui mènent la section Est de la Nationale, avaient remporté leurs six parties au Citi Field cette saison et ils avaient gagné les trois premiers duels de cette série. Ils n'avaient jamais tiré de l'arrière et ils avaient réussi pas moins de 18 coups sûrs de plus d'un but.

Cette fois, les frappeurs des Nationals n'ont pas été en mesure de toucher la balle solidement et deGrom (6-3) a signé une victoire lors d'un deuxième départ consécutif après avoir été malmené le 6 juin, contre les Rangers du Texas.

Le lanceur droitier a bien varié ses lancers et il a retiré Bryce Harper sur des prises à son 105e et dernier tir de la rencontre avant de recevoir une ovation des partisans. Il a alloué un point, non mérité, et deux buts sur balles en plus de retirer six adversaires au bâton.