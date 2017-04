 Michael Pineda est parfait jusqu'en septième, victoire des Yankees 

Michael Pineda a été parfait jusqu'en septième manche dans un gain de 8-1 des Yankees de New York face aux Rays de Tampa Bay, lundi.

Associated Press

Pineda (1-1) n'a rien donné avant le double d'Evan Longoria, après deux retraits en septième. En sept manches et deux tiers, il n'a permis que deux coups sûrs et un point, disposant de 11 frappeurs au bâton.

Aaron Judge et Chase Headley ont frappé des longues balles en solo pour les Yankees, qui amorçaient la portion locale de leur calendrier. Le Yankee Stadium accueillait 46 955 personnes pour l'occasion.

Brett Gardner a volé deux buts de plus. Il domine l'Américaine avec cinq larcins.

Logan Morrison a cogné un circuit pour les Rays. Alex Cobb (1-1) a donné cinq points et six coups sûrs en sept manches et un tiers.