Valérie Maltais fait le saut en longue piste

La Saguenéenne, qui a pris part à trois Jeux olympiques, a remporté la médaille d'argent du relais des Jeux de Sotchi, en 2014.

Après une décennie à s'entraîner à Montréal avec l'équipe de courte piste, Maltais est déménagée à Calgary, où l'équipe nationale de longue piste s'entraîne, sur l'ovale olympique.

En courte piste, l'objectif est de battre ses concurrents au fil d'arrivée, tandis qu'en longue piste, deux patineurs effectuent en même temps leur course, mais doivent battre le meilleur temps.

Maltais imite notamment Olivier Jean qui, après les Jeux de Sotchi, avait également décidé de se consacrer à la longue piste après avoir entrepris sa carrière en courte piste.

Maltais a participé aux Championnats mondiaux juniors sur courte piste de l'ISU en 2006, 2007 et 2009, méritant le bronze au 500 m et l'argent au relais en 2009. Aux Championnats du monde de 2012, elle a pris le deuxième rang au classement cumulatif et le troisième en 2014. Aux Jeux de 2014, elle a battu le record olympique au 1000 m avec un temps de 1:28,771, marque qui est toujours en vigueur.

En neuf saisons sur la scène internationale senior en courte piste, elle a gagné 50 médailles, dont 16 individuelles et 34 au relais.