Mondiaux de courte piste: Charles Hamelin remporte le titre cumulatif

Il est devenu le premier Canadien depuis Marc Gagnon en 1998 à accomplir cet exploit.

Hamelin, qui est âgé de 33 ans et qui a annoncé plus tôt cette semaine qu'il repoussait la retraite d'au moins une saison, a d'abord ajouté le titre au 1000 mètres à celui acquis la veille sur 1500 m à son palmarès. Il avait aussi terminé au cinquième rang sur 500 m, samedi, grâce à une victoire en finale B.

La locomotive de Sainte-Julie a ensuite fait le nécessaire en super finale sur 3000 m, avant de revenir aider ses coéquipiers Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, Pascal Dion, de Montréal, et Charle Cournoyer, de Boucherville, à remporter l'argent au relais 5000 m.

Hamelin a terminé la compétition avec 81 points, loin devant le Hongrois Liu Shaolin Sandor (45) et le Sud-Coréen Hwang Dae Heon (44).

En franchissant la ligne d'arrivée à la fin du 3000m, Hamelin a levé les bras au ciel et a fait un signe de coeur à la foule qui l'acclamait. Il a ensuite sauté dans les bras de son frère François et de ses coéquipiers. Il a aussi fait l'accolade à son entraîneur Derrick Campbell et à Marianne St-Gelais, de qui il a annoncé sa séparation la semaine dernière.

Plus tôt dimanche, Hamelin avait dominé la finale au 1000 m, pendant que Girard était pénalisé pour avoir fait chuter Hwang.

Le Sud-Coréen Lim Hyo Jun avait terminé au deuxième rang, devant le Néerlandais Sjinkie Knegt.

De son côté, Girard a conclu la compétition au 10e rang cumulatif. Il avait été pénalisé en finale du 1500m, samedi, et avait été relégué au sixième rang. Au 500 m, le patineur de Ferland-et-Boilleau avait été éliminé dès les quarts de finale et il s'était classé neuvième.

Médaillé d'or au 1000 m aux Jeux olympiques de PyeongChang le mois dernier, Girard ne s'est pas qualifié pour la super finale.