Kaetlyn Osmond gagne le titre mondial de patinage artistique

Osmond, de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, s'est imposée grâce à un programme libre spectaculaire qui lui a permis de grimper de la quatrième à la première position. Elle a obtenu 150,50 points pour son programme libre et de 223,23 points au total de la compétition.

Âgée de 22 ans et médaillée de bronze le mois dernier aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Osmond est ainsi devenue la première Canadienne à gagner le titre mondial depuis Karen Magnussen en 1973. Osmond avait gagné l'argent l'an dernier.

Les Japonaises Wakaba Higuchi (210,90) et Satoko Miyahara (210,08) l'ont accompagnée sur le podium.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, a terminé en septième position avec un score de 196,72. Daleman, médaillée de bronze aux Mondiaux l'an dernier, avait subi une entorse à une cheville lors de son entraînement matinal.

La favorite locale Carolina Kostner, de l'Italie, et Zagitova occupaient respectivement le premier et le deuxième rang après le programme court. Elles ont toutefois connu des ennuis vendredi et ont finalement terminé en quatrième et cinquième positions.

Du côté de l'épreuve en danse, les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje occupent le troisième rang à l'issue du programme.

Weaver et Poje ont récolté une note de 78,31 et accusent un retard de plus de cinq points sur le duo français composé de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Papadakis était vêtue du même costume qui s'était détaché pendant le programme court des Jeux olympiques de Pyeongchang, mais qu'elle avait amélioré lors d'un voyage à leur centre d'entraînement à Montréal.

Papadakis avait promis qu'un tel incident ne se répéterait pas, et ça ne s'est pas répété, a-t-elle lancé sur un ton triomphant.

Décorés d'argent en Corée du Sud et seuls médaillés inscrits à la compétition en danse, Papadakis et Cizeron ont obtenu une note de 83,73 points.

Ils devancent les Américains Madison Hubbell et Zacharry Donohue, qui ont franchi la barrière des 80 points pour la toute première fois.

Les champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir, du Canada, ne participent pas à la compétition.