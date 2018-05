 Affaire Nassar: une gymnaste poursuit ses entraîneurs 

Sabrina Vega poursuit également M. Nassar ainsi que USA Gymnastics - la Fédération américaine de gymnastique - et le Comité olympique américain (USOC), affirmant que l'ancien médecin de l'équipe des États-Unis a abusé d'elle des centaines de fois à partir de ses 12 ans.

Aujourd'hui âgée de 22 ans, la jeune femme précise que certains faits se sont produits lorsqu'elle se trouvait dans le ranch texan des Karolyi, qui servait de centre d'entraînement à l'équipe des États-Unis.

«J'ai souffert pour surmonter les effets des abus répétés que j'ai subis», a-t-elle précisé dans un communiqué. «USA Gymnastics, l'USOC et les Karolyi ont failli en ne me protégeant pas, moi ni les autres athlètes confiées à leurs soins, et je pense qu'ils devraient être tenus responsables».