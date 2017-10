 Mondiaux de gymnastique: départ canon pour Ellie Black 

Forte et solide, toujours concentrée, elle a éclipsé la concurrence, prenant la tête du classement provisoire avec 55,766 points, devant un millier de spectateurs conquis. La Russe Elena Eremina (54,999) et la Belge Nina Derwael (53,598) ont pris le deuxième et le troisième rang.

«Je suis satisfaite de mes performances de ce soir, a dit la gymnaste de Halifax. Je voulais être forte et confiante et attaquer mes exercices du mieux que je le pouvais. Tout n'était pas parfait, mais j'ai bien fait sur les quatre appareils.»

Après s'être exécutée aux barres asymétriques, Black est montée sur la poutre avec calme et assurance. Elle y a réussi le meilleur pointage de la journée. Seul accroc à son programme: un petit pas de côté sur la réception finale. Elle a été pénalisée et elle s'est aussi blessée.

On a ensuite vu son entraîneur manipuler sa cheville gauche pendant un bon moment. C'était juste avant l'exercice au sol. Serait-elle contrainte à l'abandon comme l'avait été, la veille, le roi Kohei? Plus de peur que de mal. «Ce n'est rien. On a dû faire un bon taping. C'est la gymnastique, ça vient avec le sport», a-t-elle expliqué en fin de soirée, un sac de glace sur le pied.

Grosses pointures

Après deux vagues de qualifications sur cinq, de grosses pointures sont attendues sur le podium aujourd'hui, risquant de changer considérablement le classement provisoire. La Roumaine Larisa Iordache, favorite de l'événement, fera son entrée en compétition cet après-midi. Les Américaines et les Chinoises s'exécuteront en soirée. Ragan Smith, des États-Unis, pourrait causer des surprises, dit-on dans le milieu.

«Chaque jour est imprévisible pour tous les athlètes, on doit attendre demain. C'est la beauté du sport. C'est excitant pour nous, les Canadiennes, d'être parties en force. J'ai hâte d'y retourner et de faire encore mieux.»

Black a terminé cinquième au concours multiple individuel aux JO de Rio en 2016. Après une longue pause, elle effectue un retour en force cette année. «Je suis très contente des progrès que j'ai faits. Je suis fière du niveau de gymnastique canadien présenté aujourd'hui à Montréal. On est parmi les meilleures du monde et on veut continuer de bâtir. C'était incroyable de sentir la foule derrière nous. C'est une belle occasion d'inspirer les jeunes gymnastes, ils sont nombreux à venir nous voir.»

Tout au long de la soirée, Black a encouragé et conseillé ses jeunes coéquipières, tout en ne perdant pas de vue ses objectifs. «J'ai fait beaucoup de visualisation. C'est un événement qu'on vit en équipe, on voyage ensemble, on s'entraîne ensemble, mais ça demeure une compétition individuelle. Quand ton moment arrive, tu dois être dans ta zone et attaquer.»