Objet culte: la chaise des Eames

Avant-gardistes pour leur époque, certains meubles, luminaires et accessoires de décoration ont résisté à l'épreuve du temps... et inspirent les marques et designers de la jeune génération!

Élégante, minimaliste et néanmoins fantaisiste, la Plastic Chair, créée par Charles et Ray Eames en 1948, est le fruit d'une longue réflexion. Lorsqu'il planche sur du mobilier, le couple, établi à Los Angeles, est animé par la volonté de démocratiser le design. L'idée lui vient de développer une coque d'assise d'une seule pièce, adaptée à la morphologie humaine.

Dans un premier temps, les designers explorent le contreplaqué avant de découvrir la résine de polyester renforcée de fibre de verre utilisée par la marine américaine. Présentées au concours Low Cost Furniture Fair du Museum of Modern Art (MoMA), les Plastic Armchair et Plastic Side Chair sont, en 1950, les premiers sièges en plastique produits en série par l'entreprise américaine Herman Miller qui signera, sept ans plus tard, un accord de licence avec Vitra pour l'Europe et le Moyen-Orient.