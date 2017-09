HAY s'invite chez IKEA

Le 1er octobre, les espaces IKEA de Montréal et de Boucherville accueilleront la collection Ypperlig, une collaboration entre le géant de l'ameublement suédois et la marque danoise HAY. Après s'être associée, entre autres, aux designers Ilse Crawford, Tom Dixon et Matali Crasset, l'enseigne jaune et bleu poursuit la production d'objets cultes abordables pour la maison. Voici six coups de coeur.

La chaise

La chaise Ypperlig («superbe», en suédois) fait la fierté de Mette et Rolf Hay, le couple derrière la marque fondée à Copenhague en 2002. Une recherche de pointe a été nécessaire pour arriver à traduire les lignes élégantes du design danois dans un moulage en plastique renforcé. En modèle de table et en fauteuil, elle ravive le design de prédécesseurs comme Hans Wegner. Très légère, elle peut être empilée pour gagner de la place. Offerte en gris clair, gris anthracite et vert sauge, elle convient à un usage intérieur et extérieur.

Le canapé-lit

Avec trois canapés aux styles variés, HAY envisage sérieusement de se tailler une place dans les intérieurs aux quatre coins du monde. À côté d'une causeuse à coque de plastique inspirée par les années 50 (offerte en février 2018), on retient la banquette trois places minimaliste gris clair qui se métamorphose en lit d'appoint pour une personne le soir venu. Son design, conditionné par un emballage très plat - une priorité pour IKEA pour garder des prix plancher -, rappelle l'esthétique japonaise. Ses concepteurs garantissent un confort étonnant grâce à un matelas à ressorts pour l'assise.

L'étagère

En colonne ou dans sa version basse, l'étagère Ypperlig, en bouleau massif verni et en acier peint en blanc, partage un air de famille avec le modèle Woody de HAY à un prix dégraissé (129 $). Le système de rangement, très aéré, peut servir de cloison mobile aux studios et petits appartements pour séparer l'espace de nuit du coin bureau ou de la salle à manger. L'astuce permet d'en profiter pour improviser une petite déco au moyen de beaux livres, de jolies boîtes de rangement, de photos, d'objets précieux et, pourquoi pas, de quelques plantes.

La table

Une table de design scandinave pour six personnes à 249 $ est un argument de vente de taille. Par l'entremise de HAY, IKEA propose un meuble «signature» au prix compressé. Pour y parvenir, les designers ont utilisé un panneau alvéolé plaqué en frêne blanchi qu'ils ont posé sur une structure métallique à laquelle sont fixés des pieds en bois massif. La table, à la solidité renforcée, est donc mieux armée pour résister au quotidien d'une famille. On aime son piètement en V, commun à plusieurs modèles de la marque.

Les bougeoirs

Pour traverser l'hiver, on s'inspire des Scandinaves et on disperse des bougeoirs dans la maison. Les modèles en aluminium peint vert pâle, vert sauge et gris anthracite dessinés par HAY se posent en groupe pour une installation artistique ou seuls pour un effet poétique. Ils associent design industriel et nature par ce qui peut ressembler à des ronds dans l'eau, un mouvement déjà figé par la designer finlandaise Aino Aalto pour Iittala dans les années 30. À 3,99 $ pièce, c'est le cadeau parfait de l'automne.

Les coussins

Compléments idéaux de canapés sobres ou vintage, les coussins aux housses graphiques scandinaves sont très courus. Les jeunes marques danoises (Ferm Living, Normann Copenhagen, Muuto...) y veillent. HAY propose pour cette collection des imprimés sages dans des coloris à la mode (l'une des passions de Mette Hay), comme le bordeaux, le rose ou le bleu saphir. Si elle ne pointe aucun designer, comme pour les autres meubles et accessoires, la chance est grande d'acquérir le travail d'un créateur européen talentueux. Dans le doute...