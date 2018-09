Avant-après: une salle de bains métamorphosée

Le couple, qui a songé à ses besoins à long terme, est heureux des décisions prises. «Si on avait pensé en fonction de la revente, on n'aurait pas mis un plancher chauffant partout ni un drain linéaire dans la douche, indique M. Gasse. On ne se serait pas cassé la tête pour rapetisser la fenêtre dans la douche, où de l'eau s'accumulait toujours. On s'est permis des bonis.»

Si c'était à refaire

«On ferait la même chose, croit Sébastien Gasse. Malgré la vitre, qui s'est fait attendre, cela a été une bonne expérience. Des gens ont des histoires d'horreur beaucoup plus complexes que cela. Et on a respecté notre budget, qui n'incluait pas au départ l'achat d'une laveuse et d'une sécheuse.» Il estime même que leur salle de bains est plus belle que celle qui leur a servi d'inspiration.

Le projet en chiffres

Durée des travaux: 3 semaines + 1 mois d'attente pour le panneau de verre trempé de la douche

Budget

Projeté: 25 000 $ (n'incluant pas l'achat d'une laveuse et d'une sécheuse)

Final: 26 000 $ (incluant une laveuse et une sécheuse neuves)

Honoraires de la designer (inclus)

10 % du coût final