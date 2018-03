Le soleil à l'intérieur

Jeu de textilesChanger les tapis d'entrée, voilà une autre façon simple de faire peau neuve. «L'hiver, on y va avec des tapis en laine, qui gardent les pieds au chaud.

Pour l'été, on opte plus pour du coton. Ça permet d'ajouter de la texture qui fait un peu plus estival», suggère Vanessa Sicotte.

«Pendant ce temps, ça nous permet de nettoyer les tapis d'hiver», souligne Stéphanie Guéritaud.

Les spécialistes de la décoration proposent également de changer les housses de coussins. On range celles d'hiver et on les ressort l'année suivante, souligne Karine Matte.

Vanessa Sicotte, elle, va même jusqu'à troquer les draps de son lit. Pour le printemps et l'été, elle opte pour du lin.

On peut aussi pousser l'audace jusqu'à changer la housse de couette. Le changement d'accessoires peut aussi se faire dans la cuisine avec l'achat de nouvelle vaisselle que l'on utilisera autant à l'intérieur que pour les repas sur la terrasse.