Touches de couleur

La couleur malachite, qui se marie bien avec le bois, est l'une des couleurs neutres susceptibles de créer un espace calme et élégant, mises de l'avant par Peintures Para en prévision de 2018. Appliquée sur les quatre murs, elle crée un véritable cocon. Pour avoir une ambiance plus légère, un ton plus pâle peut être mis sur les autres murs.

Une affaire de nuancesLa couleur peut changer un intérieur du tout au tout. Au point où un mauvais choix peut difficilement se faire oublier. En matière de couleurs, mieux vaut savoir faire preuve de nuances...

Quand le designer d'intérieur Frédric Clairoux a obtenu les clés du condo d'un couple du Vermont, dans le complexe Icône, au centre-ville de Montréal, il avait deux consignes: intégrer la couleur mauve et des chevaux.

Le logement de 615 pi2 était entièrement blanc et vide. «Mon défi était de le transformer en une demeure accueillante, explique-t-il. C'est tellement gris et stressant à l'extérieur, on veut que ce soit calme à l'intérieur.»

Pas besoin que la couleur soit foncée pour créer un décor chaleureux, fait-il remarquer. «J'ai tendance à mettre des couleurs plus douces dans les aires communes, comme le salon et la cuisine, et à aller mettre du punch dans un coin très ciblé. Chez ces clients, c'est ce qu'on a fait dans la salle de bains.»

Le papier peint aux doux tons de gris, crème et mauve, et au thème équestre discret, appliqué sur le mur principal du salon, a été choisi en premier. Les pièces maîtresses sélectionnées ensuite (le mobilier et un grand cadre mauve mettant en vedette un cheval) ont aussi guidé le choix de la peinture et des accessoires, explique Frédric Clairoux, designer principal chez FX Studio par Clairoux, qui a créé le concept Prêt à vivre à l'intention d'acheteurs de condo voulant lui donner carte blanche.

Résultat: un dialogue a été créé entre les pièces avec le mauve comme fil conducteur.

Oasis de paix

Dans les intérieurs, la surenchère de couleurs n'a plus sa place, constate Dominique Pépin, directrice du marketing principale, peinture, pour Sico, une des quatre marques de la multinationale PPG.

«On tend à trouver une combinaison des mêmes couleurs d'une pièce à l'autre. C'est plus calme, plus équilibré. Cela ne veut pas dire que la couleur qui ressort sera partout sur les murs. Elle peut être appliquée sur un mur dans une pièce et se retrouver sous la forme d'un coussin ou dans une toile dans une autre pièce.»

Lorsque le besoin de changer se fait sentir, le mur utilisé comme accent peut ainsi être le seul à arborer une nouvelle couleur. Suffit alors de remplacer quelques coussins et accessoires. «C'est facile et rapide, et cela ne coûte pas cher», souligne Mme Pépin.

Le but est d'arriver à créer une harmonie, particulièrement dans les espaces ouverts, indique Janine May, directrice du marketing, couleur et design, pour Peintures Para, qui, au lieu de se prononcer en faveur d'une seule couleur phare pour 2018, propose une combinaison de couleurs neutres, susceptibles de créer un espace calme et élégant.

La couleur crée le design, réchauffe l'atmosphère et met en valeur les éléments d'une pièce, souligne Sophie Bergeron, directrice, couleur et design, chez Benjamin Moore. On s'en sert, précise-t-elle, pour différentes raisons : créer un thème, mettre l'architecture en valeur, camoufler un défaut ou encore équilibrer une pièce et faire en sorte que tout soit mieux agencé.

Oser le bleu

Lorsqu'ils ont rénové leur logement, qui occupe l'étage du haut d'un duplex construit vers 1930 près de l'Université de Montréal, Laurence Fournier-Dumas et Jonathan Rompré ont voulu y ajouter une touche moderne, tout en respectant l'esprit du quartier.

Même s'ils ont l'esprit ouvert, ils n'ont pas accepté d'emblée le concept pour le salon que leur a proposé Patrick Robichaud, décorateur chez FX Studio par Clairoux. Le fait qu'il suggère de peindre toute la pièce en bleu, moulures au sol et manteau de foyer de brique inclus, pour créer un effet de cocon, les a pris par surprise.

«On n'était pas sûrs au début, admet Jonathan Rompré. Laurence avait peur que cela vire en chambre de bébé.»

Le couple a été rassuré en allant consulter, à la suggestion de Patrick Robichaud et Frédric Clairoux, le site de la designer américaine Barbara Barry, pour observer son utilisation de la couleur dans d'anciennes demeures, à qui elle a donné un nouveau souffle.

«On les a provoqués, mais ils ont assimilé l'information, indique en riant Frédric Clairoux. Il faut dire qu'on a établi une relation de confiance, parce que ce n'est pas notre premier projet ensemble.»

Dans un cas classique, toutes les moulures auraient été peintes en blanc ou crème, avec un fini lustré, souligne-t-il. Les briques du manteau de foyer seraient restées intouchées. Dans le salon d'Outremont, seules les moulures au plafond ont été peintes en blanc, dans le même fini que les murs (satiné). Tout le mobilier et les accessoires ont été choisis par le décorateur, selon un thème axé sur les rondeurs.

«Le salon fait moins sévère qu'avant, aime Jonathan Rompré. C'est plus doux.»