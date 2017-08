Une chambre d'enfant où grandir

Cinq astuces d'aménagement

Encourager le rangement

La clé pour un rangement spontané ou presque? Une chambre avec un système de rangement clair et ludique, manipulable par l'enfant seul avec, éventuellement, un dernier coup de main d'un adulte. IKEA, Ferm Living, Muuto (par l'entremise de The Modern Shop), Gautier Studio, Lego (par l'entremise d'Amazon Canada) proposent des boîtes empilables, des corbeilles, des paniers et des sacs en tissu, en fibres de verre ou en papier recyclé discrets ou fantaisistes. Pensez aussi aux vieilles valises et aux malles pour les déguisements, ainsi qu'aux petites boîtes pour conserver les trouvailles du quotidien. Et l'idée de géant: un bac à matériel de bricolage.

Faire une place au beauEssayez de résister aux grandes vagues des films et dessins animés, et proposez à votre enfant une oeuvre qui habillera un coin de sa chambre. Le Québec compte des illustrateurs talentueux (Baltic Club, Isabelle Arsenault avec Sur ton mur...), mais l'internet permet également de s'offrir des affiches de créateurs étrangers comme Papier Tigre, Rylee & Cru, Fine Little Day ou, pour les plus grands, Paper Collective. Pensez aussi à mettre en avant les créations de votre enfant au moyen, par exemple, de quelques dessins glissés dans des cadres «précieux» chinés, ou transformés en affiches par Tuta & Coco.