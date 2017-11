Jolies têtes de lit

La tête ailleurs!

Les meubles et les objets en rotin sont parfaits pour nous faire voyager. Ils rappellent notamment les environnements créole et indonésien, qu'ils se déclinent dans des teintes naturelles ou en couleur. Cette tête de lit blanche peut aussi bien nous plonger dans un décor inspiré de la mer, si on l'associe à des accessoires bleu marine et rouges, ou dans un univers exotique si on choisit des motifs végétaux exotiques. Elle peut aussi parfaire une chambre romantique mariée à des teintes pastel. Les sites de mobilier d'occasion proposent souvent des modèles de ce type en rotin ou en bambou.

Gordon de Wayfair, 750 $

https://www.wayfair.ca/fr/Breakwater-Bay-T %C3 %AAte-de-lit-Gordon-BKWT1708.html ?piid=21430076

Confort maximal

Plus élégante que les matelas et sommiers réglables, cette tête de lit contemporaine est équipée d'un mécanisme ajustable afin de régler l'appui-tête à plusieurs niveaux. Elle est idéale pour la lecture, pour consulter sa tablette, son portable ou regarder la télévision. On aime la version jaune qui ensoleille la chambre à l'année, mais elle est offerte dans des couleurs plus sobres et différents recouvrements.

Zen de Jaymar, prix sur demande

http://www.jaymar.ca/jaymar-lits-Zen-2074-0.html