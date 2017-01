Tendances 2017: la couleur s'affirme sur les murs

Très foncée, la couleur Énigmatique Triton s'adresse davantage aux designers, explique Janine May, spécialiste couleur et design chez Peintures Para. Cette teinte audacieuse fait tout ressortir, notamment les éléments métalliques (dorés, champagne, laiton), qui refont de plus en plus surface.

« C'est un juste retour du balancier, indique Sophie Bergeron, directrice couleur et design pour l'est du Canada chez Benjamin Moore. Il y a eu beaucoup de teintes pastel les dernières années et le blanc, toutes catégories confondues, a été le plus populaire en 2016. »

« On voit une progression vers des teintes plus foncées, ajoute-t-elle. On réchauffe et habite l'espace en utilisant la couleur. »

Peintures Para a choisi une couleur entre le bleu et le vert, de deux niveaux d'intensité. La couleur Regard pétillant est plus douce et est destinée aux consommateurs. Créant un plus grand contraste, Énigmatique Triton s'adresse davantage aux designers, plus audacieux et à la fine pointe des tendances. « Situées entre la terre et l'eau, ces deux couleurs contribuent à créer une atmosphère calme », souligne Janine May, spécialiste couleur et design pour l'entreprise.

Les quatre marques de la multinationale PPG (CIL, Sico, Dulux et PPG Paints) mettent plutôt de l'avant des teintes de violet, en réponse au besoin de se débrancher pour se détendre confortablement, loin des pressions quotidiennes, indique Misty Yeomans, directrice du marketing de la couleur pour les quatre marques. Elles ont été sélectionnées après qu'on a déterminé quatre tendances dominantes : le désir de stabilité dans un monde changeant et instable, la recherche de simplicité pour contrer le bombardement d'information, l'ouverture au changement et le besoin de connexion avec l'univers.

À L'AFFÛT DES TENDANCES

Le choix d'une couleur, qui met en lumière les tendances dominantes, exige des mois de préparation. Deux organismes donnent le ton à l'échelle internationale : Pantone et Color Marketing Group. Pantone, la référence dans les milieux de la mode, de la beauté, de la technologie, de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'industrie alimentaire, a sélectionné pour 2017 le vert tendre et frais (Greenery), qui évoque les premiers jours du printemps. Cette couleur représente notamment le désir de renouer avec la nature et avec les autres, dans un monde sans cesse plus complexe.

Color Marketing Group, dont sont membres les professionnels du milieu de la peinture et du design, détermine les couleurs tendance dans le but d'augmenter l'attrait d'une grande variété de produits. Pour 2017, l'organisme a lui aussi choisi une teinte de vert (plutôt vert olive), symbole de croissance, de nouveauté et de bien-être.

Qui voit juste ? « Personne n'a tort, explique Sophie Bergeron, de Benjamin Moore. Chacun a sa propre définition de la couleur. Le vert guacamole [avocatier] fait partie de notre palette de couleurs en 2017. Mais après avoir parcouru le monde, nous avons déterminé qu'une autre couleur était plus représentative. »

Le but, précise-t-elle, est d'inspirer.