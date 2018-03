Texas: soupçons de racisme derrière des colis piégés meurtriers

La police suivait lundi la piste de crimes racistes à Austin après trois explosions aux colis piégés «liées» qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en dix jours dans la capitale texane.

Nova SAFO , Elodie CUZIN Agence France-Presse Chicago et Washington

Un premier colis piégé a tué lundi matin un jeune homme de 17 ans et blessé une femme habitant le même domicile, où vivaient des Afro-Américains, selon la police de la ville américaine où se déroule ces jours-ci le grand festival culturel South by Southwest (SXSW).

Un second paquet a explosé un peu plus tard quand une femme d'origine hispanique, âgée de 75 ans, le ramassait sur le pas de sa porte. Elle a été grièvement blessée et ses jours sont en danger, a déclaré le chef de la police d'Austin, Brian Manley, lors d'une conférence de presse.

Un précédent colis piégé laissé le 2 mars à l'entrée d'une autre maison d'Austin, où vivaient également des Noirs, a tué un homme de 39 ans, toujours selon la police.

«Les indices que nous avons trouvés sur les lieux» de la dernière explosion «ainsi que sur les lieux des (deux premières) explosions nous poussent à croire que ces faits sont liés», a souligné Brian Manley.

«Nous ne parlons pas de poseur de bombes en série mais il existe une trame commune entre ces faits (...) qui nous inquiètent beaucoup», a-t-il admis.

«Nous ne disposons d'aucun signalement de suspect ou d'un véhicule», a précisé Brian Manley.

Évoquant «des engins (explosifs) très puissants», il a appelé les habitants de cette ville étudiante et progressiste à être extrêmement vigilants, sans toutefois céder à la panique.

«Personne ne doit tenter de toucher ou de manipuler l'un de ces paquets si vous les découvrez», a-t-il martelé.