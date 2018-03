Un froncement de sourcils déclenche une tempête politico-médiatique en Chine

À gauche, tout aussi élégante en veste bleue, sa consoeur Liang Xiangyi, du groupe d'information financière Yicai, dévisage l'interrogatrice, avant de se retourner avec un froncement de sourcils qui semble se demander comment il est possible de poser une question aussi peu polémique.

La session est étroitement chorégraphiée par le régime communiste, qui s'assure que les questions des journalistes chinois comme étrangers sont préparées à l'avance, faisant de cette grand-messe annuelle un événement généralement ennuyeux et compassé. D'où la surprise provoquée par un simple regard pas prévu au programme.

La séquence n'a pas échappé aux internautes, qui ont fait de Mme Liang une star absolue, en retransmettant ces quelques secondes d'images sur les réseaux sociaux, saluant au passage un défi au régime communiste.

«Avec cette tenue et ce regard qui en dit long, tu as laissé une impression profonde dans les coeurs de tout un peuple», assure un utilisateur du réseau Weibo. Le nom de Mme Liang était mercredi le plus censuré de l'internet chinois, selon le site spécialisé freeweibo.com

Les autorités ont adressé un «avis urgent» aux médias du pays: «Tout ce qui a déjà été mis en ligne doit être retiré. Aucun site internet, sans exception, ne doit monter cet incident en épingle», ont ordonné les censeurs, selon le site China Digital Times, basé aux États-Unis.

Le groupe Yicai n'était pas joignable pour commenter des rumeurs selon lesquelles Mme Liang aurait perdu son accréditation.